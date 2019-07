“Moon River”, il recital teatral musicale dedicato alla luna a Pescara

Domenica 21 luglio andrà in in scena l’ultimo appuntamento di questa XVIII edizione del festival “il Fiume e la Memoria”

PESCARA – Con “Moon River”, un recital teatral musicale dedicato alla Luna e ai 50 esatti dall’allunaggio del 21 luglio 1969, andrà in scena l’ultimo appuntamento di questa XVIII edizione del festival “il Fiume e la Memoria”.

Domani, domenica 21 luglio alle 21.15 a Piazza Garibaldi, il festival ha organizzato un percorso di musica e parole interamente dedicato alla luna.

“Avendo la “memoria” – dichiara Milo Vallone – come tema di riferimento dei contenuti del nostro festival, quest’anno non potevamo non dedicare un omaggio al satellite della terra che tanti poeti e artisti ha ispirato come metafora della bellezza ignota, lontana e misteriosa forse più di ogni altro elemento della natura e del cosmo. Abbiamo pensato così – conclude Vallone – di tracciare questo percorso che rappresenta una buona parte di quanta poesia, espressa in letteratura e nelle canzoni, sia stata condizionata da questo straordinario satellite”.

A dar vita alla serata il trio Pino Ruggeri Easy Sound, e gli attori Milo Vallone e Tiziana Di Tonno. La serata vedrà la partecipazione straordinaria del comico Marco Papa che per l’occasione darà vita ad un nuovo personaggio che per omaggiare il satellite di riferimento, non potrà che essere un anomalo poeta.

Ore 21.15, Piazza Garibaldi: “Moon River”

Una produzione del festival “il Fiume e la Memoria”

A 50 anni dallo sbarco sulla Luna, il festival “il Fiume e la Memoria” presenta uno spettacolo di musica e poesia, interamente dedicato alla Luna.

Con Milo Vallone e Tiziana Di Tonno e la partecipazione di Marco Papa.

E con l’accompagnamento del trio Pino Ruggieri Easy Sound: Pino Ruggieri (Voce e Piano), Simone Blasioli (Sax Tenore), Mirko Di Staso (Contrabbasso e Basso elettrico).