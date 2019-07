Il Fiume e la Memoria, retrospettiva dedicata a Luciano Odorisio

PESCARA – Mercoledì 17 e giovedì 18 luglio, con la proiezione alle 21.15 a Largo dei Frentani dei film “Ne parliamo lunedì” (mercoledì 17) e “Guardiani delle Nuvole” (giovedì 18) di Luciano Odorisio prosegue, con un omaggio al regista abruzzese, il festival “il Fiume e la Memoria”.

Saranno presenti alla proiezione oltre al regista, gli attori Andrea Roncato e Sebastiano Nardone.

“É una sezione questa – dichiara l’attore Milo Vallone, direttore artistico dell’evento – che abbiamo inaugurato lo scorso anno ospitando Mimmo Locasciulli. Proseguiamo in questa edizione con l’attenzione rivolta ad un grande regista italiano come Luciano Odorisio. Credo sia importante e doveroso ricordarsi dei maestri nostrani che partendo da realtà di provincia come le nostre, hanno dato un significativo contributo al mondo dell’arte e della cultura. Basti pensare – conclude Vallone – che “Ne parliamo lunedì”, di cui quest’anno festeggiamo il trentennale, ha permesso ad Elena Sofia Ricci di ricevere una nomination ai “Nastri d’argento” e di vincere grazie a questa interpretazione, il suo primo “Ciack d’oro” e soprattutto il suo primo “David di Donatello” come migliore attrice protagonista”.

PROGRAMMA

Mercoledì 17 Luglio

Ore 21.15, Largo dei Frentani

Omaggio a Luciano Odorisio.

Proiezione del film “Ne parliamo lunedì” di Luciano Odorisio.

Con Andrea Roncato, Elena Sofia Ricci, Francesco Scali e Sebastiano Nardone.

Interverranno alla proiezione: Andrea Roncato, Luciano Odorisio e Sebastiano Nardone.

Video messaggio di saluto di Elena Sofia Ricci e Francesco Scali.

Trama del film “ Ne parliamo lunedì”

Nico e Alba gestiscono un motel nel quale però non si ferma nessuno. Ingaggiano allora Marcello, amante della donna, che, attraverso una radio locale, fa credere che vicino all’albergo siano sbarcati gli Ufo. Nel frattempo Nico viene creduto morto ad opera di alcuni killer che l’hanno scambiato per un altro.