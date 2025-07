OVINDOLI – È tutto pronto a Ovindoli per la prima edizione dell’XTERRA Abruzzo Trail Run. L’appuntamento atteso dai runner appassionati dei sentieri abruzzesi, che da questa edizione entra di diritto come novità tra le proposte del circuito internazionale XTERRA Trail Run World Series, prenderà il via domenica 20 luglio. L’evento ha già raccolto un significativo successo di iscrizioni, attirando ad oggi trecento atleti provenienti da tutto il mondo, pronti a sfidarsi lungo tre affascinanti percorsi immersi nei paesaggi spettacolari del Parco Naturale Sirente Velino.

Tra tutti spicca l’ultra runner ucraina Sofiia Porokhnavets, fresca del secondo posto a fine giugno alla Lavaredo Ultra Trail e alla sua prima esperienza su questo tracciato da lei scelto proprio per le sue caratteristiche sfidanti, accentuate ancor di più in questi giorni dalle condizioni climatiche. Le alte temperature previste aumenteranno di fatto le difficoltà tecniche dell’impresa agonistica che gli atleti andranno ad affrontare sui sassosi e ripidi tratturi.

XTERRA Abruzzo Trail Run: i percorsi

XTERRA Abruzzo Maratona Trail

La gara principale, la Maratona Trail di 41 km, con oltre 2000 metri di dislivello positivo, rappresenta una vera sfida per gli appassionati di trail running. Il percorso prende il via dalla suggestiva Valle d’Arano, attraversa il borgo di Ovindoli e il Monumento all’Alpino, prima di inoltrarsi nel sottobosco e salire verso il maestoso Monte Magnola, a quota 2.222 metri. I concorrenti percorreranno panoramiche creste rocciose e attraverseranno sottoboschi fino a Vado Ceraso, prima dell’ultima impegnativa ascesa verso il Monte delle Candele, per poi concludere con una discesa verso Rovere e tornare al traguardo.

XTERRA Abruzzo Mezza Maratona Trail

La Mezza Maratona di 21 km offre invece un affascinante viaggio alla scoperta della Valle delle Fate. Il percorso inizia dall’anello della Valle d’Arano, sale verso i Prati del Popolo e prosegue fino a Punta Macerola, regalando ai partecipanti una straordinaria vista panoramica sulla Valle delle Fate e sulla Valle d’Arano. Il tracciato prosegue in discesa lungo l’ippovia fino al traguardo finale.

Trail Run da 10 km

Infine, il percorso Trail Run da 10 km, pensato per coinvolgere un pubblico più ampio, si sviluppa interamente intorno all’anello della Val d’Arano, culminando con uno spettacolare affaccio panoramico sulle suggestive Gole di Celano. Un percorso ideale per tutti gli appassionati che desiderano vivere l’emozione del trail running in un contesto naturale unico.

XTERRA Abruzzo Trail Run si conferma non soltanto un grande evento sportivo, ma anche un’occasione straordinaria per scoprire la natura selvaggia e autentica dell’Abruzzo, dove boschi millenari e imponenti montagne fanno da scenario a un’esperienza indimenticabile di sport e avventura.

«Essere entrati nel circuito XTERRA è un riconoscimento prestigioso per Ovindoli e conferma il nostro impegno nel sostenere eventi sportivi che diventano occasione preziosa per promuovere la qualità e l’autenticità del nostro territorio. Vogliamo che questo appuntamento valorizzi al meglio la nostra offerta turistica, unendo sport, natura e passione per la montagna.», ha dichiarato il Sindaco di Ovindoli Angelo Ciminelli.

«La collaborazione con XTERRA, uno dei brand più riconosciti a livello internazionale negli sport outdoor, rappresenta per noi un traguardo significativo.” – afferma Loreto Ruscio, presidente del Gruppo Sportivo Celano SSD – “Siamo orgogliosi di aver dato vita insieme a questo importante evento, destinato a diventare un appuntamento imperdibile nel panorama del trail running internazionale.»

Massimo Massacesi, leader di XTERRA Italy: «Siamo estremamente soddisfatti di aver portato il circuito XTERRA Trail Run World Series in Abruzzo. Questo evento rappresenta un importante passo avanti nella valorizzazione delle aree interne abruzzesi, confermando ancora una volta il nostro impegno nel promuovere un turismo sportivo di qualità e nel creare nuove opportunità per gli appassionati di tutto il mondo».

Informazioni dettagliate e programma completo sono disponibili su www.xterraplanet.com.