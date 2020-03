A Scanno tornano le sfide estreme di XTerra

Il 18 e 19 luglio appuntamento con l’ottava edizione della tappa del circuito internazionale di cross triathlon più famoso al mondo

SCANNO (AQ) – Scanno si prepara ad ospitare il consueto weekend estivo dedicato al Cross Triathlon: percorsi estremi, scenari unici, fatica, avventura, competizione e collaborazione e i più grandi campioni e campionesse del panorama internazionale.

Un’occasione per promuovere nel mondo lo sport outdoor e il turismo in Abruzzo l’estate in Italia e conoscere.

Scanno, 18-19 luglio 2020

”Live More” è il motto di XTERRA, brand internazionale che riunisce gli appassionati di sport outdoor nel mondo e che da 24 anni organizza quello che è riconosciuto come il circuito di gare di cross triathlon più famoso al mondo. L’Italia è l’unico paese ad ospitare ben tre tappe del tour europeo del circuito, organizzate da XTERRA ITALY, una delle quali sarà a Scanno, il 18 e 19 luglio, a conferma dell’importante lavoro svolto dal team di x-tribe.

I migliori triatleti del mondo si ritroveranno in Abruzzo per sfidarsi e sfidare se stessi nella cornice di uno tra i palcoscenici più belli del mondo, affrontando le acque del lago, i percorsi estenuanti tra i boschi, le salite più dure in altitudine e gli stretti vicoli dei borghi, bici in spalla, per raggiungere il traguardo e ottenere punti validi per la finale del Campionato del mondo di Maui.