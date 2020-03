Film in Abruzzo: novità al cinema dal 5 marzo 2020 [trailers]

Sette i film in uscita nei cinema d’Abruzzo da giovedì 5 marzo 2020. Tra questi Picciredda con i piedi nella sabbia, L’agnello e Marie Curie

REGIONE – Sono sette le le nuove pellicole che ci attendono sul grande schermo dal 5 marzo 2020. É la settimana della Festa della donna e tanti film parlano di donne, delle loro storie e delle loro soffeenze. Da Picciredda con i piedi nella sabbia a L’agnello passando per Maria Curie, Sola al mo matrimonio a Sono innamorata di Pippa Bacca. Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer. All’interno dei link qui sotto presenti potrete invece trovare i titoli dei nuovi film previsti nei principali cinema d’Abruzzo e cliccando sui nomi delle singole strutture anche gli orari e altre informazioni utili come i prezzi dei biglietti e altri servizi disponibili.

Arriva nelle sale cinematografiche Buñuel – Nel labirinto delle tartarughe, un film d’animazione del 2018 diretto da Salvador Simó. Dopo le controversie suscitate per il suo primo lungometraggio L’âge d’or, il regista Luis Buñuel venne allontanato dall’industria cinematografica e per anni faticò a trovare nuovi lavori. Spinto dall’antropologo Maurice Legendre, Buñuel decide di realizzare un documentario su Las Hurdes, una delle zone più povere della Spagna. Grazie all’aiuto economico dell’amico amico Ramón Acín, frutto di una vincita alla lotteria, Buñuel si avventura un’impresa assai complicata e nel 1932 porta a termine Terra senza pane.

Proseguiamo con L’agnello, film drammatico diretto da Mario Piredda. Sullo sfondo di una Sardegna ruvida e contaminata, L’Agnello racconta la storia di Anita, un’adolescente in lotta contro tutto e tutti pur di ricucire i rapporti all’interno della sua famiglia e salvare il padre, gravemente malato.

Dalla Sardegna alla Sicilia, dove è ambientato Picciredda con i piedi nella sabbia, un film drammatico tratto dal romanzo di Catena Fiorello e diretto da Paolo Licata. Dedicato a tutte le donne. Che cadono ma che si rialzano. Sempre. Siamo negli Anni 60, a Favignana, e Lucia è una bambina di undici anni affidata dai genitori, costretti ad emigrare in Francia in cerca di lavoro, alla burbera nonna Maria. Quest’ultima non parla da anni con la sorella, la cui figlia é innamorata di un uomo sposato, ma non ha mai spiegato alla ragazzina il motivo di questa rottura.

Marie Curie, diretto da Maria Noelle, celebra una grande donna.Il fisico e chimico chimico polacco Marie Skłodowska-Curie è una pioniera nello studio della radioattività. Lavora a stretto contatto con suo marito, Pierre Curie, per sviluppare la ricerca scientifica. In questo ambiente particolarmente maschile e conservatore, Marie deve lottare per trovare un posto per se stessa.

Sola al mio matrimonio è il film deammatico di Marta Bergman. Pamela, giovane rom dal carattere insolente e schietto, è la madre single di una bimba e vive con sua nonna in una capanna, dove tutte tre dormono nell’unico letto che possiedono. Il suo desiderio è quello di esplorare, scoprire nuovi posti ed è per questo che decide di avventurarsi verso l’ignoto, diretta verso la libertà. Si distacca dalle quelle tradizioni che le tarpano le ali e con un vocabolario ristretto di francese, che conta solo tre parole – lapin, pizza, amour – lascia la sua comunità. Ma come conciliare la sua voglia di indipendenza con l’amore per sua figlia? Pamela ha pensato anche a questo: un matrimonio in Belgio potrebbe cambiare per sempre sia il suo futuro che quello della sua piccola.

A queste pellicole in uscita il 5 marzo si aggiungono due documentari. L’apprendistato è il racconto del primo anno di formazione all’arte del servire del giovane Luca e dei suoi compagni di classe presso un prestigioso Istituto alberghiero attraverso il complesso tessuto di regole e disciplina imposto dal mestiere e dalla vita futura che li aspetta. Sono innamorato di Pippa Bacca racconta invece la vita di Giuseppina Pasqualino di Marineo, in arte Pippa Bacca, uccisa in Turchia nel 2008 durante la performance artistica Brides on Tour. Un viaggio fino a Gerusalemme attraverso i paesi sconvolti dalle guerre. 6000 km da percorrere in autostop, per celebrare il matrimonio tra i popoli e dimostrare che dando fiducia al prossimo si riceve solo bene. Questo era l’intento di Pippa Bacca e Silvia Moro, quando l’8 marzo del 2008, partirono da Milano con l’obiettivo di mettere in scena una performance nel segno della pace ma non arrivano a destinazione.