Palasenna, al via i lavori per la posa in opera del nuovo parquet [FOTO]

MONTESILVANO – Iniziati questa mattina i lavori al Palasenna per la posa in opera del nuovo parquet. Il rivestimento è arrivato direttamente dall’azienda di Treviso Dalla Riva Sportfloors, che opera nel settore della pavimentazione in legno dal 1982 ed è specializzata nei pavimenti in parquet per palazzetti dello sport. La pavimentazione è stata sostituita a causa di alcuni allagamenti all’interno del palazzetto, che avevano rovinato il manto di legno.

L’assessore e il dirigente comunale Alfonso Melchiorre avevano incontrato nelle scorse settimane le società sportive Asd Virtus Basket, Asd Ginnastica Igea 2000, Asd Montesilvano Calcio a 5, Fuoriclasse Pallavolo, Centrostorico Montesilvano, Skating Academy, Evolution Skating Dance e New Roller Skating, che svolgono regolarmente le attività nel Palasenna per comunicare i tempi dei lavori e le latre sedi per la prerparazione atletica.

“L’intervento verrà ultimato presto e le società sportive potranno tornare a svolgere gli allenamenti all’interno della struttura – rassicura l’assessore allo Sport Alessandro Pompei – ci vorranno tre settimane di lavori. Il parquet era stato rovinato dalle infiltrazioni degli allagamenti. In un’ottica di ottimizzazione di costi e risorse abbiamo acquistato la fornitura direttamente da un produttore trevigiano, mentre la posa in opera la stiamo realizzando con un tecnico del posto. Il nuovo parquet è omologato per ogni tipo di competizione e potrà ospitare manifestazioni importanti”.