XIXª Edizione “Papà Ti Salvo Io” a lido Istria / Belvedere

Domani in programma dalle 15.30 presso il tratto di spiaggia l’iniziativa per i bambini. Norme basilari di comportamento e precauzioni prima di immergersi in mare

PESCARA – La Società Nazionale Salvamento – Pescara, in collaborazione con la Guardia Costiera Direzione marittima di Pescara informa che domenica 4 Agosto alle 15.30 a lido Istria / Belvedere si svolgerà la XIXª Edizione della Manifestazione “Papà Ti Salvo Io”, presentata dal Presidente della Sezione, Cristian Di Santo, rivolta a tutti i bambini che frequentano le spiagge italiane.

Tale iniziativa, realizzata con il patrocinio del Ministero dei Trasporti e delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, coinvolge centinaia di bambini, riscuotendo notevolissimo successo. Tale iniziativa si propone di attirare l’attenzione dei bambini permettendo loro di acquisire le norme basilari di comportamento e di tutte le precauzioni da adottare prima di immergersi in mare; norme che possano aiutare i piccoli bagnanti ad evitare i pericoli e ad insegnare le tecniche per affrontare al meglio le eventuali difficoltà in acqua in maniera ludica e spensierata.

Saranno presenti vari Corpi di Stato: Capitaneria di Porto di Pescara, Polizia di Stato, Squadra Nautica, 118 di Pescara, SICS scuola italiana cani di salvataggio e tanti altri ancora. Durante la manifestazione si alterneranno diverse dimostrazioni di salvataggio con l’ausilio di uomini e mezzi, anche l’arrivo dell’elicottero della guardia costiera. Ogni bambino presente riceverà dei gadget ed un Diploma di Partecipazione al Corso di “Baby Watch”.