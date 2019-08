Colli senza frontiere, risultati del 2 agosto e programma ultima giornata

Dai 16 agli 80 anni, a Colli senza Frontiere c’è divertimento per tutti, ma una sola squadra potrà sollevare al cielo stellato il trofeo-scultura

PESCARA – Amicizia, solidarietà, complicità ed entusiasmo sono componenti essenziali per gareggiare secondo lo spirito di gruppo che caratterizza il palio dei colli. In ventuno edizioni Colli senza Frontiere ha visto nascere amicizie, amori e… bambini; crescendo si sono preparati a seguire le orme di famiglia, come dimostrano i nuovi ingressi nel direttivo dell’associazione organizzatrice, Castellamare in Festa. Infatti, da quest’anno, il direttivo può contare sulla fresca energia dei nuovi arrivati: oltre allo staff storico, composto dal presidente Federica Mambella, dal vicepresidente Lamberto Mambella e dagli old Vincenzo Cantagallo, Carlo Capperi, Maria Rita Carota, Roberto Carota, Nino Fabiani, Gianarturo Mambella, Pietro Paraguai, Annamaria Romano, Marina Sammartino, ne fanno parte anche gli young Emanuele Di Cesare, Simone D’Incecco, Giorgia Mambella (tesoriere), Mattia Melchiorre, Vanessa Paraguai e Jacopo Sorce.

Anche tra i leader degli otto colli si registrano nuovi ingressi, ma tutti – vecchi e nuovi – hanno voluto testimoniare il loro sorriso attraverso il selfie dei capitani.

La classifica parziale, dopo i giochi di ieri sera (2 agosto) vede ancora al comando Colle Scorrano, in testa sin dal primo giorno, comunque marcata a vista dal team di Colle Pietra, detentore del titolo dalla scorsa edizione.

Questo l’aggiornamento:

56 punti Colle Scorrano; maglia celeste, capitani Paolo Crisante e Domenico Ciccone

53 punti Colle Pietra (jolly); maglia azzurra, capitani Daniele Frattone e Vanessa Primiterra

48 punti Colle Cervone; maglia rossa, capitani Manel Hermida e Andrea Mambella

40 punti Colle Madonna; maglia arancio, capitani Luca Di Fazio e Lisa Orlando

38 Colle Caprino (jolly); maglia grigia, capitani Emanuele Berardi e Stefano Pennese

35 punti Colle Innamorati; capitane Giulia Pomponio e Fabrizia Bruno

35 punti Colle Marino; maglia verde, capitani Simone D’Alessandro e Serena Scorrano

31 punti Colle Di Mezzo (jolly); maglia gialla, capitani Leonardo Neri e Lidia Montanaro

I giocatori, esausti ma sempre grintosi, si preparano alle ultime battaglie, la caccia al tesoro di domani mattina, domenica 4 agosto, e i tornei di carte del pomeriggio. La squadra da battere è Colle Pietra, che in seguito alla vittoria della scorsa edizione detiene il trofeo-scultura ideato da Pino Dolente. Se Colle Pietra dovesse bissare il successo del 2017 (l’edizione del 2018 non si è tenuta per le finali nazionali di Italia Gioca, disputate a Pescara) raggiungerebbe Colle Innamorati in vetta all’albo d’oro, con ben cinque vittorie nelle venti edizioni del torneo dei colli. I giochi coinvolgono quasi 200 partecipanti, dai 16 anni in su. Ogni squadra può schierare da 20 a 25 giocatori, dei quali almeno un terzo differente di genere.

Programma di domani, domenica 4 agosto, ultima giornata di Colli senza Frontiere 2019:

9.30: Caccia al tesoro per tutte le squadre La spada nella caccia

16.30: tornei di briscola, tressette, burraco (Bar del Santuario)

20.30: premiazione e festa finale in piazza con l’intrattenimento musicale del Club Caribe 19.60 (Largo Madonna)