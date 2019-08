Trofeo Città di Spoltore Memorial Del Gallo: quando, circuito

In programma domenica 4 agosto dalle ore 14.30 con ritrovo in Piazza Di Marzio e inizio della competizione di ciclismo giovanile alle 16

SPOLTORE – Domenica 4 agosto è in programma a Spoltore il ‘Memorial Vinicio Del Gallo’, organizzato dalla Addesi Cycling, con la preziosissima collaborazione del comitato locale: Antonio Dottore e i suoi collaboratori. Andiamo a vedere quale sarà il percorso della competizione di ciclismo giovanale.

Il circuito sarà nel cuore della città vecchia. Ritrovo in Piazza Di Marzio alle 14:30. Alle 16 l’inizio delle gare con ila categoria ‘giovanissimi’ (dai 7 ai 12 anni), impegnati su un circuito di 1000 metri completamente chiuso al traffico che interesserà le seguenti strade: Piazza Di Marzio, via Dietro Le Mura, via del Cimitero, SS 16 Bis Monte, Via Calderai, da ripetere più volte. Una bellissima vetrina per i piccoli ciclisti degli Amici della Bici Junior che potranno contare sull’apporto dei propri tifosi ed anche sulla conoscenza del territorio.

PERCORSO, LE TAPPE

Piazza Di Marzio,

via Dietro Le Mura,

via del Cimitero,

SS 16 Bis Monte,

Via Calderai da ripetere più volte a seconda dell’età del baby partecipante

Riferisce l’organizzazione: “Notevole l’apporto da parte delle istituzioni alla gara, organizzata con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Spoltore con in testa il sindaco Luciano Di Lorito unitamente agli sponsor locali della manifestazione per confezionare una bella domenica pomeriggio da trascorrere con i futuri campioni del pedale”.

Una tradizione lunghissima quella del ciclismo, da sempre uno degli sport più seguiti della nostra città, che ha visto ‘sfornare’ diversi campioni: Danilo Di Luca e Ruggero Marzoli tra i pro, Manuel Fedele tra i dilettanti. Senza dimenticare le tantissime gare che nel passato si correvano proprio nella nostra città e che vedevano arrivare team da tutta Italia. Eventi costruiti con lavoro, fatica e passione. Due nomi tra i tanti: Mario Di Nicola dell’allora Spiga Aurea e Luciano Fedele.