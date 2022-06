“World Cup in Qatar”, Tina Bellini in esposizione a Como: ecco quando

L’artista pescarese protagonista all’AR Gallery dal 7 giugno di “Qatar 2022”. L’esposizione proseguirà fino alla conclusione dei Mondiali di Calcio

COMO – Sarà inaugurata il 7 giugno alle ore 19, a Carugo (Como), l’esposizione “World Cup in Qatar”, che vedrà tra i protagonisti l’apprezzatissima artista pescarese Tina Bellini. La mostra, patrocinata dal Consolato del Qatar, sarà inaugurata in occasione del Salone del Mobile Milano 2022. L’esposizione proseguirà fino alla conclusione dei Mondiali di Calcio, quest’anno ospitati in Qatar.

Tina Bellini sarà una dei tre artisti internazionali che esporrà le sue opere, insieme con Ivad Bassil e Sara Forte. Il visitatore sarà condotto in un percorso attraverso le opere più emblematiche dei protagonisti in esposizione, realizzate proprio per questa occasione.

In mostra anche oggetti tipici della cultura mediorientale e prodotti di design iconici firmati da importanti architetti. Faranno da cornice una serie di filmati inediti dedicati al Qatar e ai Mondiali 2022. Il percorso espositivo terminerà con uno spazio dedicato ai lavori realizzati dagli studenti del Liceo Artistico Modigliani di Giussano.

“L’esposizione, curata da Vittorio Molteni, si prolungherà fino al 15 dicembre” spiega Tina Bellini. “Grazie al Consolato del Qatar, ci sarà un’esposizione in contemporanea a Doha, in occasione dei Mondiali di Calcio, che inizieranno a novembre. Per questa occasione, ho realizzato un’opera tridimensionale di 2 metri e 40, tutta in vetro e luce, molto particolare. In totale esporrò circa venti opere, tra sculture tridimensionali e tele”.

Un altro appuntamento con l’arte di Tina Bellini è in programma a Seravezza (Lucca) nel periodo estivo. L’artista abruzzese, infatti, esporrà in una mostra personale nella suggestiva e storica Chiesa della Madonna del Carmine e, successivamente, nella galleria d’arte Paola Raffo Contemporanea Arte di Pietrasanta. La mostra è curata da Alessio Musella.