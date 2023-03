WorkShop Cinecittà Campus al via dal 1° aprile 2023

Dal 1 Aprile iniziano i WorkShop Full Immersion all’interno degli Studios di Cinecittà a Roma c/o Cinecittà Campus una collaborazione nata tra Roma Creative Hub – FL Management – The Mac Live Management. I corsi saranno tenuti dagli attori tanto amati negli anni, tra i nomi spiccano Vincent Riotta, Marta Zoffoli, Clayton Norcross, Daniela Fazzolari, Sergio Muniz, Enio Drovandi e altri ancora saranno presenti con le prossime edizioni. Il luogo come detto sopra si terrà all’interno degli studios di Cinecittà a Roma c/o Cinecittà Campus. Tutti i WorkShop saranno fatti nei weekend di Aprile con la durata di 10 ore al giorno.

Per informazioni e prenotazioni basta inviare una mail a info@flmanagement.it e sarete ricontattati dalla segreteria.