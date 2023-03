“Fronte del cuore”, presentazione del libro di Licio Di Biase a Bolognano

BOLOGNANO – “Si svolgerà sabato prossimo, 11 marzo, nel comune di Bolognano, la presentazione del libro di Licio Di Biase ‘Fronte del cuore. L’amore ai tempi delle trincee’ ” Lo comunica il sindaco, Guido Di Bartolomeo, che evidenzia l’importanza dell’iniziativa, “condivisibile nei valori e nelle finalità – afferma – e che ha lo scopo di diffondere la cultura, l’arte, e la storia in tutte le sue espressioni. Si tratta di un romanzo storico – anticipa – tratto da un episodio vero, ambientato durante la prima guerra mondiale e che si articola sulla base di una serie di lettere tra un giovane di Pescara, Gabriele de Martini – tra l’altro nipote di Gabriele D’Annunzio – e una ragazza di Castellammare, Antonietta Franceschini. Un amore epistolare, dal quale emergono vicende locali e del fronte, nonché gli aspetti legali agli eventi bellici con, in primo piano, Cadorna, Díaz, Bergoglio e lo stesso d’Annunzio. Le lettere vanno dal 1917 al 1999 quando il giovane torna in congedo per vivere finalmente la storia d’amore. Ma non accadrà. Sarà un grande momento di condivisione – commenta il Sindaco – di scene di vita e di sentimenti durante la guerra, più che mai sentita e riaccesa anche in considerazione dell’attuale contingenza internazionale”.

“L’appuntamento – patrocinato dal Comune e che avrà inizio alle ore 18.00, nella Sala consiliare – saranno presenti oltre al Sindaco e ai rappresentanti dell’amministrazione comunale, la professoressa Daniela D’Alimonte, dirigente scolastica a San Valentino, che dialogherà con l’autore, Roberta Cerritelli e Rocco Calandra, che impreziosiranno l’incontro con la lettura di alcuni brani particolarmente significativi dell’opera”. La nota del sindaco, Guido Di Bartolomeo.