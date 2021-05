Willie Peyote in concerto a Francavilla al mare: info e biglietti

Il rapper torinese farà tappa con il suo Mai dire Mai Tourdegradabile all’Arena del Mare presso il Porto Turistico venerdì 20 agosto

FRANCAVILLA AL MARE – Dopo un lungo stop dovuto all’emergenza sanitaria per Coronavirus, la musica dal vivo é pronta a ripartire. Tra i primi artisti che hanno annunciato le date per l’estate 2021 c’é Willie Peyote, che farà tappa in tante località italiane con il suo Mai Dire Mai Tourdegradabile. Un tour che prende il nome dal brano che il rapper torinese ha presentato sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo “Mai Dire Mai (La Locura)” e che gli é valso il Premio Della Critica Mia Martini oltre ad essere già stato certificato Disco d’Oro.

Tra le location scelte c’é anche l’Arena del mare presso il Porto turistico di Francavilla al mare, dove Willie Peyote si esibirà venerdì 20 agosto a partire dalle ore 21.30.

I biglietti per assistere al live sono disponibili sulla piattaforma ticketone.it al costo di 26,45 euro più 3,45 euro di diritti di prevendita.

Tutte le date del tour

19 giugno 2021 Cesena, Rocca Malatestiana Acieloaperto (recupero concerto del 20 giugno 2020)

1 luglio 2021 Bologna, Parco Caserme Rosse – Sequoie Music Park (recupero concerto del 2 luglio 2020)

10 luglio 2021 Genova, Porto Antico (recupero concerto del 6 luglio 2020)

18 luglio Cervinia (Ao), Lago Goillet Musicastelle – NUOVA DATA

23 luglio 2021 Brescia, Arena Campo Marte (recupero concerto del 17 aprile 2021 al Brixia Forum di Brescia)

5 agosto 2021 Grado (Go), Parco Delle Rose – NUOVA DATA

20 agosto 2021 Francavilla Al Mare (Ch), Arena del Mare Terrasound – NUOVA DATA

24 agosto 2021 Roma, Cavea Auditorium Parco Della Musica (recupero della data inizialmente prevista il 21 luglio 2020 e poi posticipata al 16 luglio 2021 al Rock in Roma, Ippodromo della Capannelle)

26 agosto 2021 Servigliano (Fm), Parco della Pace – NoSound Urban Fest – NUOVA DATA

27 agosto 2021 Bassano Del Grappa (Vi), Ama Festival – NUOVA DATA

2 settembre 2021 Prato, Piazza Duomo – Prato è Spettacolo (recupero concerto del 2 settembre 2020)

I biglietti per i concerti acquistati in precedenza restano validi per le nuove date.