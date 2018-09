Eventi a Teramo: weekend dal 7 al 9 settembre

Cosa fare a Teramo in questo fine settimana? A Notaresco torna l’Abruzzo Irish Festival; sagre a Torricella Sicura e a Castelnuovo a Vomano

Al centro del primo weekend di settembre nel teramano ci sono ancora sagre e festival. Questo fine settimana tocca a Torricella Sicura e a Castelnuovo a Vomano. Ambientazioni celtiche a Notaresco grazie alla quinta edizione di Abruzzo irish Festival. Per i seguaci della movida ancora occasioni per ballare in riva al mare e non. Per gli amanti dell’arte ultimi giorni a Giulianova di Frammenti di grazia, mostra personale di Luca Farina. Da sabato presso la Sala Consiliare del Comune di Atri settima edizione della mostra collettiva “Vagiti ultimi”, che quest’anno ha per tema “La trama bucata”. Andiamo, però, a vedere nel dettaglio, giorno per giorno, cosa ci aspetta ricordando che dettagli si possono consultare accedendo al calendario relativo agli eventi di Teramo e dintorni.

Venerdì 7 settembre 2018

Proseguono la Sagra del minestrone alla torricelese e della pecora alla callara a Torricella Sicura e la Sagra de li pipindune a Castelnuovo Vomano. Prende il via a Notaresco la quinta edizione dell’Abruzzo Irish Festival: cultura, musica e tradizioni irlandesi. Seconda giornata dell’Oktoberfest al Baraonda di Silvi mentre a Montorio al Vomano prosegue “La pulce di acqua dolce”, festival di arti in natura. Dalle ore 20.30 all’Abbazia di Santa Maria di Propezzano concerto di Mariarosaria D’Aprile (violino) e Tommaso Cogato (pianoforte). Dalle ore 22 live degli Etnich Project al Bar La Cupola di Giulianova e dei The Fuzzy Dice alla Birroteca Beer Bang di Teramo. Si balla allo Zanzibar e al Manakara, entrambi a Tortoreto, ma anche ad Alba alla Bodeguita/Risacca di Alba Adriatica. A Pineto, liscio al Pattinodromo.



Sabato 8 settembre 2018

Proseguono l’Abruzzo Irish Festival, la Sagra del minestrone alla torricelese e della pecora alla callara a Torricella Sicura, la Sagra de li pipindune a Castelnuovo Vomano, l’Oktoberfest al Baraonda di Silvi e La pulce d’acqua dolce a Montorio a Vomano. Dalle ore 21 presso il Chiostro della Madonna delle Grazie di Teramo live di Francesco Graziani e Cristina Donà mentre a Castellalto live dei TRI – Tributo Rock Italiano. Dalle ore 22 musica jazz al Bar la Cupola di Giulianova insieme all’ACD Jazz Trio e tributo agli AC/DC al Mingo Caffè di Isola del Gran Sasso in compagnia dei Corrente Alternata. Ultima notte a La Playa di Giulianova ma si balla al Lido Lo Smeraldo di Roseto degli Abruzzi, al Manakara di Tortoreto e al Gattopardo di Alba Adriatica.

Domenica 9 settembre 2018

Giornata conclusiva dell’Abruzzo Irish Festival, della Sagra del minestrone alla torricelese e della pecora alla callara a Torricella Sicura, della Sagra de li pipindune a Castelnuovo Vomano e de La pulce d’acqua dolce a Montorio al Vomano. Dalle ore 17:30 presso la Domus Muracche a Tortoreto ultimo appuntamento di “Punti di… Vini”. Dalle ore 21 live dei Tequila & Montepulciano a Treciminiere di Atri.