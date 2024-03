28esima edizione dal chicco al caffé espresso

CHIETI – Nello spazio riservato alla Mokambo Caffé, nell’ambito del Saral Food 2024, fiera dedicata agli operatori del canale Ho.Re.ca delle regione del centro-sud Italia si è tenuta la 28esima manifestazione dal chicco all’espresso. Otto scuole alberghiere dell’Abruzzo, Marche e Molise si sono scontrate a colpi di shaker e preparazione di elaborati al caffè.

Alunni e insegnanti delle rispettive scuole: L’Aquila, Teramo, Silvi, Cingoli, San Benedetto del Tronto, Villa Santamaria, Termoli e Roccaraso ha dimostrato molta preparazione e professionalità. Tanti gli ospiti della fiera ad assistere incuriositi alla preparazione dei drink inediti degli allievi.

Una speciale giuria composta dalla presidente giornalista Mila Cantagallo, da Paolo Michetti editore della rivista Bar Abruzzo-Molise e dell’artista Mauro Giangrande e dall’imprenditore Claudio di Donato, dopo un’attenta valutazione, unitamente all’organizzatore Antonio Corvini coadiuvato dal capo barman Aibes (Associazione Italiana Barman e Sostenitori) Luciano Di Paolo hanno assegnato il primo premio alla squadra scuola di Cingoli, il secondo posto a Teramo e il terzo a Roccaraso.

Tutti gli alunni partecipanti hanno ricevuto premi così anche per le scuole. Sono state due giornate di grande interesse sia per la Mokambo che per i partecipanti. Ha condotto brillantemente il giornalista e artista Gino Berardi. A tutti gli sponsor dall’organizzazione va un sentito ringraziamento e appuntamento al prossimo anno.