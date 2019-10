Diretta Teramo – Sicula Leonzio: dove seguirla in tv e streaming

Mercoldì 9 ottobre al Biondi la sfida valida per il campionato di Serie C, recupero 2° giornata. Dove seguire il match da casa o mobile

TERAMO – Sarà l’arbitro a Federico Fontani di Siena a dirigere il match tra Teramo e Sicula Leonzio in programma mercoledì 9 ottobre ore 14.30 allo stadio Bonolis. Si tratta del match recupero della seconda giornata del campionato di Serie C. In classifica la squadra abruzzese è in quart’ultima posizione con 6 punti, uno in più dell’avversario odierno. Per chi volesse seguire la sfida del Biondi i prezzi per i biglietti dei vari settori vanno dalle curve a 12 euro (ridotto 10), ai distinti a 15 euro (ridotto 13), tribuna 25 euro (ridotto 20) fino alla poltronissima a 45 euro.

Alla vigilia dell’incontro il tecnico Tedino ha sottolineato come sarà importante affrontare l’incontro con tanta umiltà e furore agonistico: “Tutto quello che facciamo bene in allenamento, dovremo riproporlo in gara, prestando maggiore attenzione nell’arco dei novanta minuti. Nell’ultimo match, ad esempio, siamo riusciti a perdere novanta palloni negli ultimi trentacinque metri, è chiaro che certi aspetti vadano migliorati, come l’indice di pericolosità, ma a livello di condizione atletica stiamo bene, perchè nessuno è sceso sotto i 12 chilometri con il Rieti. L’unico aspetto che vorrei vedere con costanza è quel furore agonistico solo accennato. Sull’impegno non posso imputare alcunchè ai miei ragazzi, perchè si allenano in maniera esemplare. Dobbiamo essere umili ed evitare voli pindarici. Mi spiace non essere riuscito a dare alla proprietà le soddisfazioni che merita. Domani sarà una partita completamente diversa, perchè la Sicula sa ribaltare molto bene l’azione, attaccando con cinque-sei calciatori. Dovendo giocare tre partite in una settimana, è probabile che qualcuno rifiaterà, senza alcun tipo di bocciatura per nessuno, sia chiaro. Questa mi ricorda molto la mia prima stagione a Pordenone, dove nelle prime dieci partite avevamo avuto solo qualche risultato in più, salvo poi cambiare completamente marcia nel girone di ritorno. Minelli e Soprano? Non saranno pronti per Potenza, ma da giovedì torneranno in gruppo“.

Webcronaca e streaming

Ricordiamo che il match potrà essere seguito in diretta dalle 13.45 circa con le formazioni ufficiali quindi l’ingresso in campo delle due squadre da poter seguire su Calciomagazine.net che offrirà la webcronaca in tempo reale del match. In alternativa è possibile seguire il match via streaming ma a pagamento sulla piattaforma Sportube – Eleven Sport che deviene i diritti sul Campionato di Serie C e che propone abbonamenti da 1 mese o annuali comprensivi anche di tutte le partite della stagione. Non è prevista la diretta tv su Raisport e nemmeno su Sportitalia.

CONVOCATI DEL TERAMO

PORTIERI: 22 Lewandowski, 1 Tomei, 12 Valentini.



DIFENSORI: 29 Cancellotti, 4 Cristini, 27 Di Matteo, 2 Florio, 18 Iotti, 26 Piacentini, 3 Tentardini.



CENTROCAMPISTI: 8 Arrigoni, 19 Bombagi, 23 Cappa, 7 Costa Ferreira, 20 Ilari, 17 Lasik, 11 Mungo, 21 Santoro, 28 Viero.



ATTACCANTI: 25 Birligea, 24 Cianci, 9 Magnaghi, 10 Martignago.

PROBABILI FORMAZIONI

TERAMO (4-3-1-2): Tomei; Cancellotti, Cristini, Piacentini, Tentardini; Santoro, Arrigoni, Mungo; Bombagi; Magnaghi, Cianci. Allenatore: Tedino

SICULA LEONZIO (3-4-1-2): Nordi; Sosa, Petta, Ferrini; Parisi, Cozza, Palermo, Bariti; Sicurella; Grillo, Lescano. Allenatore: Grieco