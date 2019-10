Torna a sorridere il Teramo, 2-0 nel recupero con il Sicula Leonzio

Match di recupero del 9 ottobre vinto dai biancorossi grazie alle reti di Bombagi nel primo tempo e di Magnaghi nella ripresa. In classifica raggiunta quota 9

TERAMO – Successo casalingo del Teramo che nel match di recupero della seconda giornata contro Sicula Leonzio, disputato in questo primo pomeriggio al Bonolis. Con una rete per tempo la squadra di Tedino centra il bottino pieno raggiungendo quota 9 punti in classifica portandosi alle spalle la Cavese e raggiungendo il terzetto formato da Picerno, Francavilla e Bisceglie. Nel prossimo turno di domenica 13 ottobre trasferta impegnativa a Potenza con la vice capolista del campionato di Serie C girone C.

SINTESI DEL MATCH

Dopo una lunga fase di studio si vede la squadra di casa con una conclusione a lato di Martignago al 36′, lo stesso giocatore finisce quache minuto più tardi nel registro degli ammoniti con Viero. Quasi allo scadere di tempo un colpo di testa di Bombagi su perfetto cross di Cancellotti sblocca il match. Si fa male Cristini che lascia il campo a Iotti. Nella ripresa ospiti con Grillo al posto di Cozza e primo squillo con Sicurella ma è attento Tomei a deviare in corner quindi al 19′ su punizione conquistata da Florio, dal limite Arrigoni trova la deviazione in angolo con palla che sfiora il montante. Al 28′ arriva il gol che mette al sicuro l’incontro: assist di Bombagi e diagonale preciso di Magnaghi. Nel finale la squadra ospite prova a riaprirla prima con Vitale al 38′ di testa ma Tomei devia in angolo quindi Lescano al 43′ prova una semirovesciata di poco a lato quindi ancora il portiere biancorosso attento ancora su Lescano che imbeccato da Bariti calcia debolmente da due passi.

TABELLINO

TERAMO (4-3-1-2): Tomei; Cancellotti, Cristini (47′ Iotti), Piacentini, Di Matteo; Santoro, Viero (52′ Arrigoni), Mungo (74′ Cappa); Bombagi; Magnaghi (74′ Cianci), Martignago (52′ Florio). A disposizione: Valentini, Lewandowski, Costa Ferreira, Lasik, Birligea, Tentardini. Allenatore: Tedino

SICULA LEONZIO (3-5-1-1): Nordi; Sosa, Petta, Ferrini (82′ Vitale); Parisi (70′ Sabatino), Cozza (46′ Grillo), Palermo, Maimone (60′ Esposito), Bariti; Sicurella (70′ Bollino); Lescano. A disposizione: Polverino, Governali, Tafa, De Rossi, Sidibe, Sinani. Allenatore: Grieco

Stadio: Gaetano Bonolis

Reti: 44′ Bombagi, 73′ Magnaghi

Ammonizioni: Viero, Cancellotti, Piacentini

Espulsioni: –

Recupero: 3′ minuti nel primo tempo, 4′ minuti nel secondo temp