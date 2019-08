Risiko a Sant’Eufemia a Maiella: oggi l’edizione 2019

Giornata dedicata al celebre gioco da tavola, evento giunto alla sua sesta edizione. Presenti anche stand enogastonomici e musica in piazza

SANT’EUFEMIA A MAIELLA – Sabato 17 agosto dalle 9 e per tutta la giornata torna la grande sfida a uno dei giochi da tavola più celebri al mondo. Edizione 2019 per il Risiko più Grande del Mondo, un appuntamento unico per tutti gli appassionati di Risiko. Un’esperienza all’insegna del gioco, dell’amicizia e del divertimento nello splendido scenario del Parco nazionale della Majella.

A Sant’Eufemia a Maiella, cittadina in provincia di Pescara l’appuntamento presente nel calendario degli eventi estivi. Possono partecipare tutti con raduno dei giocatori in mattinata e turni di qualificazione dalla mattina fino alle finali la sera. All’interno di questa manifestazione non mancheranno stand gastronomici e musica in piazza.

PROGRAMMA

09:00 – 10:00

Raduno dei giocatori presso Il Boschetto di Sant’Eufemia a Maiella e Iscrizioni al Torneo

Presentazione Torneo e primo turno di qualificazione

secondo turno di qualificazione

trasferimento sulla plancia gigante e Inizio terzo turno di qualificazione

Inizio finali uomini, quote rosa e giovani promesse

A Seguire Premiazioni dei finalisti, musica e stand enogastronomici

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Ricordiamo che domenica 18 agosto ci sarà la Festa patronale Madonna delle Grazie e non mancheranno gli appuntamenti musicali a Roccacaramanico dalle ore 18 con musica tra borgo e bosco e il duo jazz R. Di Lisio (voce), M. Domenicano (pianoforte). In serata Majella in musica con il concerto Quartetto Tango alle 21.