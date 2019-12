Castello di Semivicoli: gli eventi del 5 e 6 gennaio 2020

Il Castello di Semivicoli inaugura il nuovo anno con due momenti speciali che regalano emozioni e “magia” in programma il 5 e 6 gennaio 2020

Il Castello di Semivicoli, wine resort della famiglia Masciarelli, apre il nuovo anno con due appuntamenti speciali per salutare le festività natalizie e iniziare il 2020 all’insegna della convivialità, del relax e della “magia”.

5 gennaio 2020 – Brunch domenicale: cosa c’è di meglio che inaugurare la prima domenica del nuovo anno con un brunch domenicale nell’accogliente atmosfera del Castello di Semivicoli? Nelle Sale del Castello potrete degustare le eleganti colazioni, perfetta combinazione tra ricette tipiche abruzzesi e specialità anglosassoni. Un’occasione per assaporare ancora una volta le bontà del territorio rigorosamente home made e concedervi un momento di relax. Orario: dalle ore 11:00 alle ore 13:00; Costo per persona: adulti 33 €, ragazzi 15€, bambini 0-8 anni free. Prenotazione obbligatoria.

6 gennaio 2020 – Epifania con magia: “Hermione e la pietra filosofale”. Il Castello di Semivicoli apre le sue porte alla magia, in uno spettacolo unico e originale, ricco di sorprese ed effetti speciali che porteranno grandi e piccini nelle atmosfere di Harry Potter e dei libri di J.K.Rowling. Organizzato in partnership con l’agenzia Cronosfera di Pescara, il viaggio nella magia vi porterà a Hogwarts dove potrete seguire le lezioni, partecipare allo Smistamento del Cappello Parlante, lottare per la conquista della Coppa delle Case e ripercorrere insieme i principali avvenimenti dei film della saga di Harry Potter. Lo spettacolo sarà accompagnato da un menù ad hoc per la giornata e da un regalo speciale per tutti i bambini. Orario spettacolo: alle ore 13:00; Costo per persona: 45 € per gli adulti, 15 € per i bambini. Prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni per i due appuntamenti: Telefono: +39 0871 890045 Castello di Semivicoli: www.castellodisemivicoli.com Mail: info@castellodisemivicoli.it

MASCIARELLI Tenute Agricole nasce nel 1981 dall’intuito imprenditoriale di Gianni Masciarelli, figura simbolo del panorama enologico italiano e protagonista dell’affermazione della vitivinicultura abruzzese moderna. L’azienda, che nello spazio di appena un trentennio si è affermata tra le realtà di maggiore prestigio nella scena vitivinicola italiana e internazionale, è oggi condotta da Miriam Lee Masciarelli e Marina Cvetic, rispettivamente figlia e moglie di Gianni. Con sede a San Martino sulla Marrucina (CH), l’Azienda produce vino, olio extravergine di oliva e altre specialità; inoltre, attraverso la Gianni’s Selection, distribuisce in Italia i vini provenienti dalle più interessanti aeree enologiche d’Europa. La Masciarelli si contraddistingue per un operato all’insegna del rispetto dell’ambiente e del giusto equilibrio tra modernità e tradizione. Emblematica in questo senso anche l’apertura dopo un lungo restauro conservativo del seicentesco Castello di Semivicoli, wine resort tra i vigneti.