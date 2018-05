Weekend a Chieti: eventi del 25, 26 e 27 maggio 2018

Cosa fare il weekend del 25, 26 e 27 maggio a Chieti? Gli appuntamenti con la movida in questo fine settimana. In primo piano la Festa dei banderesi a Buccianico, “Lanciano nel fumetto 2018” e “Cantine aperte 2018”

Festa dei Banderesi, “Lanciano nel fumetto 2018”, “Cantine Aperte 2018“. Poi ancora escursioni mostre, spettacoli e serate. Sono questi gli appuntamenti principali dell’ultimo weekend del maggio teatino. I dettagli si possono visualizzare sul calendario aggiornato su Chieti e dintorni.

Mostre in corso

A Chieti: alla Bottega d’arte della Camera di Commercio, personale di Principia Bruna Bosco; alla Galleria Trifoglio prima mostra personale del giovane artista Fabio D’Aroma; a Palazzo De Mayo mostra per il centenario della fine della prima Guerra Mondiale. A Vasto, nelle Scuderie di Palazzo D’Avalos “Millenovecento 43-44-Il Sud fra Guerra e Resistenza”. A Lanciano, alla Galleria La Nuova Forma “Luce…e respiro”, personale dell’artista Omar Galliani. A Francavilla al mare il Museo Michetti di Francavilla tocca a “Il silenzio uccide”.

Venerdì 25 maggio 2018



Festa dei banderesi a Bucchianico. Prima giornata di “Lanciano nel fumetto 2018”, mostra mercato dedicata al fumetto e alla musica. Alle ore 17.30 alla Cantina Agricosimo di Villamagna degustazione di Champagne. In contemporanea è in programma una passeggiata tra i tesori nascosti di Chieti. Nella cornice del Campus Universitario G. d’Annunzio di Chieti seconda giornata dell’Ud’A Music Festival torna con tante attività e tanti artisti. Alle ore 21 spettacolo teatrale “Cinque agosto” da Cuntaterra. Dalle ore 22 al Siren’s corner di Francavilla tributo ai Depeche Mode in compagnia dei DeMode mentre dalle ore 22.30 allo Stammtisch Tavern Agostino Balice e Mirco Salerni renderanno omaggio alla musica di Gianluca Grignani.

Sabato 26 maggio 2018

Per chi vuole trascorrere qualche ora all’aria aperta si segnalano l’escursione a cavallo dalla spiaggia di Punta Penna fino a punta Aderci e una mini crociera lungo la Costa dei Trabocchi. Consueto appuntamento mensile con la visita guidata alla Via Tecta. Al Campus Universitario di Chieti giornata conclusiva dell’Uda Festival ma si conclude anche la festa dei Banderesi a Bucchianico. Inizia invece la manifestazione Cantine aperte 2018 in tutte le aziende vitivinicole aderenti all’iniziativa: degustazioni, visite e musica. Alle ore 19.00, presso il Civico 20 di Roccascalegna, 4° Edizione di “Letture d’Autore: incontri letterari e musicali” a cura di Carmine Di Donato, con la presentazione del libro della scrittrice lancianese Paola Caporale “La Mia Vita Sospesa. Come sopravvivere alla Disoccupazione con Allegria”. Si gioca al Cervellone quiz da Mondo Bongo a Francavilla (dalle ore 21).

Domenica 27 maggio 2018



La Costa dei Trabocchi è sempre al centro delle attenzioni: oggi il programma prevede una escursione a cavallo dalla spiaggia di Punta Penna fino a punta Aderci, una mini crociera e l’aperitivo cenato al Trabocco di San Vito Chietino. In occasione della seconda giornata di Cantine aperte 2018, è prevista, altresì, una passeggiata dal castello di Crecchio alla Cantina Dora Sarchese mentre a Lanciano è possibile pranzare a picnic, partecipando anche a laboratori. Restando in tema di vino, prima delle due giornate di “Tullum, il borgo in festa”: degustazioni di vini e prodotti e mini corsi curati da sommelier. E ancora vini protagonisti da Cuntaterra, dove alle ore 18 ci sarà anche un concerto tradizionale di musica abruzzese in compagnia de I lupi della Majella. Per lo sport appuntamento al Pala Colle Dall’Ara dove si disputa il Trofeo Achille d’oro di scherma (dalle ore 10 alle 20). Due, invece, gli eventi a carattere spirituale in programma durante l’intera giornata: la Festa di San Mauro a Bomba e la “Ntorcia di Sante Martine” ad Atessa. Si balla latino al The Hostel di Chieti.