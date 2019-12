Martinsicuro, molo nord: approvato il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione

MARTINSICURO – La Giunta comunale di Martinsicuro, con apposita proposta di delibera, ha approvato il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione del molo nord – primo stralcio. I lavori di questo primo lotto avranno un costo complessivo di 220 mila euro circa, mentre quelli per il secondo lotto, relativi alla riqualificazione della parte est del molo, in prossimità dell’area di approdo, avranno un costo complessivo di 65 mila euro circa. L’opera verrà finanziata integralmente grazie ad un mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti.

Nello specifico l’intervento prevede la riqualificazione della passeggiata esistente del molo nord per una lunghezza di circa 260 metri. Questo permetterà sia la sostituzione della ringhiera già presente (che è ritenuto intervento essenziale ai fini della sicurezza), sia il riordino generale dell’area da un punto di vista architettonico visto che ricade in un contesto naturalistico e di attrazione turistica. Principalmente i lavori si concentreranno quindi sulla sostituzione della ringhiera in ferro con una nuova in acciaio e sul posizionamento di punti luce incassate nel corrimano che renderanno più suggestiva e caratteristica nuova la passeggiata.

“Proseguono gli interventi di riqualificazione e miglioramento sul nostro lungomare – sottolineano, a nome dell’Amministrazione, il Sindaco, Massimo Vagnoni, e l’Assessore ai Lavori Pubblici e alle Manutenzioni, Monica Persiani – quelli sul molo nord riguarderanno la sua passeggiata che diventerà così un luogo di incontro per turisti e cittadini in una delle aree più suggestive del nostro lungomare ed un punto che, ne siamo certi, andrà a caratterizzare l’intera area nord del territorio”.