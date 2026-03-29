Autotrasporto Abruzzo, CNA Fita denuncia: “Carburante alle stelle, imprese al limite”

PESCARA – A Pescara le imprese dell’autotrasporto aderenti a CNA Fita Abruzzo lanciano un allarme forte e diretto: la speculazione sul carburante sta portando il settore «oltre il punto di rottura», con il rischio concreto che molti mezzi restino fermi perché «il viaggio costa più del guadagno». L’aumento dei prezzi, legato alla crisi in Medio Oriente, sta mettendo in ginocchio soprattutto le piccole e micro imprese.

Durante l’assemblea regionale, ospitata nella sede di CNA Abruzzo in via Cetteo Ciglia, la categoria ha chiesto misure urgenti al Governo: rimborso immediato delle accise, sospensione dei pagamenti fiscali e previdenziali e interventi strutturali capaci di dare ossigeno alle aziende in un contesto di rincari senza precedenti.

All’incontro erano presenti anche i vertici nazionali di CNA Fita, il presidente Michele Santoni e il coordinatore nazionale Mauro Concezzi, a testimonianza dell’attenzione verso una situazione definita “drammatica e urgente”. Concezzi ha ricordato come, nonostante il dialogo avviato con l’Esecutivo attraverso Unatras, le misure adottate siano state rapidamente neutralizzate dalle manovre speculative sul carburante.

«In poche settimane abbiamo assistito a un’impennata senza precedenti del costo del carburante, danno collaterale di una guerra che non abbiamo voluto» ha dichiarato Concezzi, chiedendo interventi più incisivi da inserire nella prossima legge di bilancio per alleggerire la pressione sulle imprese.

Presenti anche il direttore regionale di CNA Abruzzo Silvio Calice, il presidente regionale di CNA Fita Riccardo Colazilli, la presidente di Mestiere Merci Raffaella Pierangelo, la coordinatrice regionale Annagloria Ambrosini, la presidente di CNA Pescara Linda D’Agostino e il direttore Luciano Di Lorito.

Il messaggio è unanime: senza interventi immediati, il settore dell’autotrasporto rischia un blocco senza precedenti.