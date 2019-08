Tutto pronto a Francavilla al mare per dare il via all’ottava edizione de “La Notte della Pizzica”, in programma per sabato 31 agosto

Sabato 31 agosto a Francavilla al mare (CH) torna l’appuntamento con “La Notte della Pizzica”. L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale “Motus” e giunta quest’anno alla sua ottava edizione, si terrà a partire dalle ore 21,30, in Piazza Sant’Alfonso, zona Asterope della città. Grazie alla grande partecipazione dello scorso anno, quest’anno, infatti,l’evento, per motivi di sicurezza, ha deciso di abbandonare la storica piazza Tirreno per abbracciare una nuova location e dare modo a tutti di partecipare e divertirsi.

Il ritmo della taranta tornerà ad animare la notte di Francavilla al Mare con uno dei gruppi più importanti del panorama etno-popolare pugliese, gli “Uccio Aloisi Gruppu”. Gruppo musicale ereditato dal grande maestro Uccio Aloisi (uno dei personaggi di punta de “La Notte della Taranta”, storico Festival di Melpignano) che si impegna a riproporre in testi e melodie gli stessi valori del vecchio cantore, senza cedere in contaminazioni di alcun genere, ma inclini a valorizzare e non dimenticare l’immenso patrimonio della musica popolare salentina. Oltre agli amici ballerini, che da anni rappresentano la vera anima della serata, vi sarà la presenza di diversi stand gastronomici.

La parola agli organizzatori

«Sarà una serata ipnotica e incalzante, dove i presenti potranno ripercorrere, attraverso le musiche più suggestive della tradizione salentina, i linguaggi dell’arte di uno dei posti più belli della penisola», a parlare è la dott.ssa Isabella Insolia, Presidente dell’Associazione “Motus” da tre anni. «Il nostro obiettivo è quello di puntare e valorizzare il patrimonio culturale della nostra penisola, per questo ogni anno intendiamo alzare sempre di più l’asticella e cercare di creare un’atmosfera ideale, un luogo di emozioni, una meta del cuore per il nostro pubblico sempre più affezionato. Siamo così felici di dare sfogo ad un gruppo così importante per le scene della musica salentina. Un ringraziamento speciale non potrebbe che andare a tutto lo staff della “Motus”, impegnato in prima persona per realizzare la serata. Menzione speciale va all’Associazione “Nuova Asterope PSA”, a tutti i nostri partner commerciali, all’amministrazione comunale di Francavilla al mare e al Consigliere comunale Michele Accettella, per la passione che ci trasmette nell’organizzazione di questo evento, lui che è stato il fondatore della “Motus”, nonché Presidente della stessa per anni».

«La Notte della Pizzica ogni anno mi riempie di orgoglio», dichiara il Consigliere Comunale Michele Accettella. «Pur non essendo più il Presidente della Motus, non posso non sentirmi vicino ad un evento che ho visto nascere e che ho contribuito a rendere tra i più attesi dell’estate francavillese. Mi auguro che questo evento cresca sempre di più, puntando a diventare un vero punto di riferimento per la musica popolare salentina a carattere nazionale, dove chiunque voglia dare il proprio contributo possa sentirsi parte attiva dell’organizzazione».