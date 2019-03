Cosa fare nell’ultimo fine settimana di marzo in provincia di Chieti? In primo piano escursioni, spettacoli e musica dal vivo



CHIETI – Al centro dell’ultimo weekend di marzo a Chieti e provincia ci sono le escursioni, gli spettacoli e la musica dal vivo. Si allungano le giornate, complice anche l’arrivo dell’ora legale, il tempo si prevede soleggiato e allora perchè non approfittarne per trascorrere qualche ora all’aria aperta? Sono ancora antissime ancore le ciaspolate in agenda: con aperitivo allo chalet e sosta relax al centro benessere in località Majelletta, con polenta in chalet, con le fiaccole. Si va a cavallo da Punta Penna a Punta Aderci, a piedi da Pennapiedimonte alle sorgenti del Verde e in e-bike sulla Costa dei Trabocchi. Per gli amanti del teatro si segnalano Che amarezza con Antonello Fassari, Aggiungi un posto a tavola, le commedie dialettali Chi m’abbattezze mi è cumbare e Nu marite pe’ za Camille, il musical Il Re Leone e per i più piccoli Pi Pi Pinocchio. Tante le proposte musicali nei locali con tributi a grandi artisti nazionali e internazionali, da i Depeche Mode a Rino Gaetano passando per Caas, passando per gli Oasis; live di Effemme, The Fuzzy Dice, Desperados, I Taglia 90, Headlights, Yellodows. Cronocena con delitto alla Sfinge di San Salvo e percorso gustativo al Castello di Semivicoli. Per quanto riguarda le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli di tutti gli eventi di Chieti si possono visualizzare sul calendario, in costante aggiornamento.

Venerdì 29 marzo

Che amarezza con Antonello Fassari all’Auditorium Sirena di Francavilla al mare

Chi m’abbattezze mi è cumbare al Teatro Marrucino di Chieti

Tributo ai Caas allo Stammtisch Tavern di Chieti

Omaggio dei Depeche Mode dei Demode

Omaggio di Osvaldo Bianchi a Rino Gaetano a Gessopalena

Sabato 30 marzo 2019

A cavallo da Punta Penna a Punta Aderci

Ciaspolata con polenta in chalet

La spada nella roccia da Cunta Terra a Chieti

Effemme live ad Altino

The Fuzzy Dice live al Green Shark di Perano

Cronocena con delitto a La Sfinge di San Salvo

Concerto di primavera al Teatro Comunale di orsogna

Desperados live allo Stamtisch Tavern di Chieti Scalo

Al Politeama Ruzzi di Vasto il musical Il Re Leone

Aggiungi un posto a tavola al Teatro Marrucino di Chieti

Nu marite pe’ za Camille al Teatro Fenaroli di Lanciano

Si gioca a Il Cervellone quiz al Mondo Bongo di Francavilla al mare

Tributo a Mango degli AnymaMediterranea da Schiavone & co a San Giovanni Teatino

Live de I Taglia 90 al FuoriCorso di Chieti

Live degli Headlight al

Yellodows live al Pub Tamarillo Brillo di Lanciano

Si balla a Palazzo Lepri a Chieti

Domenica 31 marzo 2019

Escursione in e-bike sulla Costa dei Trabocchi

Escursione da Pennapiedimonte alle sorgenti del Verde

A cavallo da Punta Penna a Punta Aderci

Ciaspolata con polenta in chalet e centro benessere

Pomeriggio DiVino al Castello di Semivicoli

Al Politeama Ruzzi di Vasto il musical Il Re Leone

Pi Pi Pinocchio al Teatro Fenaroli di Lanciano

Al Carcere di Villa Stanzano lo spettacolo Lascia alle mie donne

Tributo agli Oasis dei Radiosupernova a Casalincontrada

Domenica latina al The Hostel di Chieti

Si balla all’Arhea latina di Vasto.