Eventi a Chieti: weekend dal 26 al 28 ottobre

Cosa fare il fine settimana in provincia di Chieti? In primo piano gli appuntamenti enogastronomici, la musica dal vivo e le visite guidate



Ultimo weekend di ottobre nel teatino ricco di appuntamenti enogastronomici, musica dal vivo nei locali, visite guidate e molto altro. Per le mostre presso il Museo Archeologico La Civitella prosegue “Plaisirs e Jeux”, giocattoli dall’antichità agli Anni ’50. I dettagli di tutti gli eventi di Chieti si possono visualizzare sul calendario, in costante aggiornamento.

Venerdì 26 ottobre 2018



Per le escursioni si segnala l’ormai consueta gita a cavallo dalla Spiaggia di Punta Penna a Punta Aderci. Dalle ore 19 sarà ancora Oktoberfest al Siren’s Corner di Francavilla al mare mentre dalle ore 20 si potrà partecipare a una degustazione e alla visita guidata della Cantina Cascina del Colle a Villamagna. Dalle ore 21 al Centro Culturale di San Salvo serata dedicata a Pino Daniele. Alle ore 21.30 al Teatro Fenaroli di Lanciano L’associazione culturale “Caffè Letterario e non solo” aprirà la campagna adesione con “Canti sul Mare” un concerto spettacolo con note e parole ispirate dalle onde. Dalle ore 22 allo Stammtisch tavern di Chieti I fiori del deserto renderanno omaggio alla musica di Pino Daniele mentre al Siren’s Corner di Francavilla al Mare la serata sarà dedicata a Vasco Rossi.; al Beat Cafè di San Salvo saranno di scena i francesi Incredibile Polo. Dalle ore 22.30 a Il Tamarillo brillo di Lanciano tributo a Ligabue a cura dei Tra palco e realtà. Serata disco al Ticket di Chieti Scalo e venerdì caraibico da Mondo Bongo a Francavilla.

Sabato 27 ottobre 2018

Per chi vuole trascorrere qualche ora all’aria aperta la Costa dei Trabocchi è senza dubbio la protagonista grazie alla gita a cavallo dalla spiaggia di Punta Penna a Punta Aderci. Si segnalano anche l’escursione alla Grotta dei Proci e Piano della Casa e quella nella Valle dell’Aventino. Prima giornata a Paglieta di Sentieri d’autunno. Dalle ore 15.30 tornano le consiuete visite mensili alla Via Tecta. Dalle ore 17 Showcooking presso lo Scavolini Store a Vasto in compagnia di Claudia Pesci. Alle ore 17.30 il Centro Commerciale Megalò di Chieti ospiterà Vittorio Brumotti, direttamente da Striscia la notizia. Presso la Sala delle Tele del Museo Michetti di Francavilla al Mare, conferenza del prof. Louis Godart su “L’Europa a un bivio. Quali valori riscoprire?”. A partire dalle ore 18 a Ortona si festeggerà Halloween con la Notte degli Inferi; a Palazzo Lepri a Chieti sarà presentato il romanzo di esordio di Paolo Ciammaichella dal titolo “Banchi e saltimbanchi”. Dalle ore 20.30 al Marini’s American Pub di San Giuliano Teatino live dei Sonohra, vincitori di Sanremo 2008. Alle ore 21 al Teatro Finamore di Gessopalena Antonello Fassari porterà in scena il suo “Che amarezza”. Si giocherà a Il cervellone quiz al mondo Bongo di francavilla al mare. A Chieti dalle ore 22 live degli Headplay al The Hostel e al FuoriCorso tributo a Ligabue in compagnia dei Progetto Liga. Dalle ore 22.30 allo Stammtisch Tavern di Chieti i Jolly Blu renderanno omaggio a Max Pezzali e agli 883.Dalle ore 22.30 live al The Hostel dei Manu’s Funk. Alle ore 23 al Bar Roka di lanciano arriverà Ron Moss, noto al pubblico come il Ridge di Beautiful.

Domenica 28 ottobre 2018



Ultime giornate all’aria aperta prima dell’arrivo del freddo: e allora perchè non andare a cavallo dalla spiaggia di Punta Penna a Punta Aderci? In agenda anche l’Anello del Monte Ugni. É anche il giorno del Cammino dei Vignandanti, il trekking eno-culturale più famoso d’Italia, giunto quest’anno alla sua quarta edizione. Alle ore 10 appuntamento c/o Museo Michetti – Mu.Mi con la Francavilla al Mare del Rinascimento e il “Salotto della Pricipessa Costanza D’Avalos”. Dalle ore 11 consueta visita alle Terme romane. Sempre dalle ore 11 al Museo Villa Frigerj sarà tempo di “Ercole sei un mito!”, un affascinante racconto, tra i suoni e gli odori del bosco sacro, per rivivere insieme le eroiche imprese di Ercole, protettore di pastori, soldati e mercanti dell’antico Abruzzo. Si gioca a Il cervellone quiz al Gran Caffè D’Urbano di Chieti. Si balla latino al The Hostel di Chieti.