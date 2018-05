Weekend in Abruzzo: eventi dell’11, 12 e 13 maggio 2018

Quali sono gli appuntamenti che ci attendono per il weekend in Abruzzo? In primo piano “Street Food Time” e “Naturale”, il salone del vino artigianale

“Street Food Time” a L’Aquila e “Naturale” a Capestrano sono sicuramente gli eventi clou di questo primo weekend di maggio in Abruzzo così come il V Congresso internazionale di medicina osteopatica a Pescara. Ma sono tanti anche gli altri appuntamenti, all’aperto e “non”. Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Eventi Weekend 11-13 maggio: PESCARA – CHIETI – L’AQUILA – TERAMO

Proseguono per tutto il weekend al Museo Paparella di Pescara la mostra dal titolo “Impressione e verità nella pittura tra De Nittis, Patini e i Palizzi”, presso la Fondazione Zimei di Montesilvano la personale di Luca Vitone, alla Galleria d’Arte Pentagono quella dell’artista ligure Francesco Musante, alla Galleria E20 quella di Ryan Spring Dooley, al Civico n. 16 la mostra De Atramento di Fabio Mariani. Alle Scuderie di Palazzo D’Avalos a Vasto è possibile visitare “Millenovecento 43-44-Il Sud fra Guerra e Resistenza” mentre alla Sharky Art Gallery c’è la mostra “She… may be the reason I survive”, personale dell’artista Michele Di Simone.



Tre gli appuntamenti enogastronomici: “Street food time” a L’Aquila (per tutto il weeekend), “Il giusto gusto” a Montepagano e “Naturale”, il salone del vino artigianale a Capestrano (entrambi sabato e domenica).

Per il teatro vanno in scena “Copenaghen” (venerdì e sabato al Teatro Marrucino di Chieti e domenica al Fenaroli di Lanciano) e “Forza, il meglio è passato” (venerdì a Palazzo Sirena a Francavilla e sabato al Teatro Talia di Tagliacozzo).

Musica dal vivo per tutti i gusti in tanti locali e tante serate in discoteca, caraibiche e non. E per finire le numerosissime le gite all’aperto, per tutti i gusti e per tutte le età: a piedi, a cavallo, in ebike e in canoa, di giorno o al tramonto.