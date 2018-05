Weekend a Teramo: eventi dell’11, 12 e 13 maggio 2018

Quali appuntamenti con la movida ci attendono a Teramo in questo fine settimana? In primo piano TeramoComix 2018 e “Il gusto giusto”

Al centro del secondo weekend di maggio teramano c’é Teramo Comic 2018, la rassegna del disegno e del fumetto giunta quest’anno alla sua ventiseiesima edizione. Non mancano le occasioni di ascoltare musica dal vivo o di ballo. Andiamo, però, a vedere nel dettaglio, giorno per giorno, cosa ci aspetta ricordando che dettagli si possono consultare accedendo al calendario eventi su Teramo e dintorni.

Venerdì 11 maggio 2018

Prima giornata all’Università di Teramo di “TeramoComix 2018”, con orario continuato dalle 9 alle 21. Dalle ore 22 a Il Tempio della birra tributo ai Red Hot Chilli Peppers in compagnia dei Peperoncini Rossi, alla Birroteca Beer bang ai Litfiba con i Quinto elemento e alla Cantina dei vecchi mestieri di Isola del Gran Sasso a Rino Gaetano. Alle ore 22.45, invece, al Pub Old Sponge di Alba Adriatica i Perfect Strangers rendono omaggio alla musica dei Deep Purple riproponendone i brani più famosi. Live The Fuzzy Dice allo Zanzibar di Pineto (dalle ore) e delle Direzioni Parallele al Calidarium di Notaresco (dalle ore 22.30). Serata latina al BluMax di Tortoreto con lo show degli Alma Negra Dancers.

Sabato 12 maggio 2018

Seconda giornata all’università di Teramo di “TeramoComix 2018” mentre a Montepagano, borgo di Roseto degli Abruzzi, torna l’appuntamento con “Il giusto gusto“, quest’anno dedicato ai granetti. Alle ore 17 musica rock Anni 70 e 80 in piazza a Campli in compagnia dei Jeffrey Smiths. Alle ore 18.00 presso la Sala Polifunzionale della Provincia di Teramo la scuola di danza Backstage Dance Accademy presenta lo spettacolo teatrale “Aprite i vostri occhi”. Alle ore 22.30 sul palco dell’Officina salgono i Freez mentre alle ore 22.30 al Baratto di Sant’Atto è la volta degli Eurospeed e dei Nerv. Serata latina in una delle due sale del One Hundred di Martinsicuro (l’altra, Joy, sarà dedicata, come sempre, alla disco commerciale), al Mamboking di Torricella sicura; dance commerciale al James Joyce Disco Pub di Teramo.

Domenica 13 maggio 2018

Giornata conclusiva di “Teramo Comix 2018” e de “Il gusto giusto”. Due appuntamenti in programma per i più piccoli: arrampicata e giochi con teleferica a Prati di Tivo (dalle ore 9.30) e il laboratorio creativo alla Fortezza di Civitella del Tronto (dalle ore 10.30). Nel porto turistico di Roseto degli Abruzzi pranzo spettacolo per festeggiare la Costa Crociere in compagnia di Luca Modestini, Roberto Battaglia e Matteo Block. Nel pomeriggio, a partire dale ore 15, Latin party e reggaeton allo Chalet Stella d’oro di Alba Adriatica. Alle ore 21 musica swing al Green bar di Teramo. Serata cubana all’On the road di Silvi .