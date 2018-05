Weekend a Chieti: eventi dell’11, 12 e 13 maggio 2018

Quali appuntamenti con la movida ci attendono a Chieti in questo fine settimana? In primo piano il teatro con “Copenaghen” e “Forza, il peggio è passato”, ma anche il primo cicloraduno del bocconotto

Secondo weekend di maggio incentrato sul teatro con “Copenaghen” in scena al Teatro Marrucino di Chieti e al Fenaroli di Lanciano e “Forza, il peggio è passato” al Palazzo Sirena di Francavilla. A Castel Frentano primo raduno ciclistico del bocconotto. Prosegue nelle Scuderie di Palazzo D’Avalos a Vasto la mostra “Millenovecento 43-44-Il Sud fra Guerra e Resistenza”. Due le mostre fotografiche a Lanciano: (Con)fusioni nel Foyer del Teatro Fenaroli e “Essenza di donna” al Polo Museale di Santo Spirito. Sempre a Lanciano la Galleria La Nuova Forma ospita “Luce…e respiro”, personale dell’artista Omar Galliani. Alla Bottega d’arte della Camera di Commercio di Chieti, invece, Antonello Favata rende omaggio a Frida Kahlo con una mostra ispirata alla pittrice messicana. Non mancano poi le occasioni per una gita all’aria aperta, per ascoltare musica dal vivo o per ballare. I dettagli si possono visualizzare sul calendario aggiornato su Chieti e dintorni.

Venerdì 11 maggio 2018



Seconda giornata della Festa di San Giustino a Chieti: in serata spazio alla pizzica salentina in compagnia dei Taranta Niura. Dalle ore 16 al Gran Caffè Vittoria aperitivo preparato da Fabrizio Ferri, concorrente dell’ultima edizione di Masterchef. Alle ore 21 al Teatro Marrucino va in scena “Copenaghen”, con Umberto Orsini, Massimo Popolizio e Giuliana Lojodice mentre a Palazzo Sirena tocca a “Forza, il meglio è passato” con Giorgio Pasotti. Contemporaneamente al Teatro Fenaroli di Lanciano si può assistere all’opera “La Cenerentola”, musica di Gioacchino Rossini. Live degli Acoustic Project da Schiavone & co. a San Giovanni Teatino (ore 21). Tributo ai Beatles in compagnia degli Help! al Siren’s Corner di Francavilla (ore 22) e ai Pink Floyd con i Paintbox allo Stammtisch Tavern (ore 22.30).

Sabato 12 maggio 2018

La Costa dei Trabocchi è sempre al centro delle attenzioni: oggi il programma prevede una escursione a cavallo dalla spiaggia di Punta Penna fino a punta Aderci e l’aperitivo cenato al Trabocco di San Vito Chietino. In mattinata importante convegno a Chieti sulla figura dello psicologo. Dalle ore 15, per i ragazzi, appuntamento con la Yes We run. Dalle ore 16 nel centro storico di Chieti musica, arte e gastronomia in compagnia di Maltattack 2018. Sul palco tante band emergenti: Le stanze di Federico, Sheeerio, I Vendrame-Malcomplesso, Le vie delle Indecisione e molti altri. Alle ore 16.30 al Centro Commerciale d’Abruzzo firmacopie di Lorenzo Fragola che presenta il suo nuovo album “Bengala”. Alle ore 17 al Teatro Marrucino va in scena la replica di Copenaghen. Alle 18.30 alla Sala dei priori di Torino del Sangro tocca a “Due destini”, tratto dall’omonimo libro di Renzo Di Renzo e Sonia Maria Luce Possentini. In serata, alle ore 21, si gioca al Cervellone da Mondo Bongo a Francavilla. Tributo a Max Pezzali e agli 883 allo Stammtisch Tavern di Chieti in compagnia dei JollyBluPescara.

Domenica 13 maggio 2018



Primo Cicloraduno del Bocconotto. Una giornata tutta dedicata alle due ruote a pedali per famiglie, bambini, adulti e per tutti coloro che vorranno trascorre ore piacevoli in allegria alla scoperta di Castel Frentano e delle zone limitrofe. Per chi vuole trascorrere qualche ora in mezzo alla natura si segnalano l’escursione a cavallo dalla Spiaggia di Punta penna a Punta Aderci e il pranzo picnic in fattoria a Lanciano, con laboratori per tutti. Alle ore 18 al Teatro Fenaroli di lanciano va in scena “Copenhagen”. Si balla latino al The Hostel di Chieti, all’Arhea di Vasto e al Tacco 12 di San Salvo.