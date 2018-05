Weekend a L’Aquila: eventi dell’11, 12 e 13 maggio 2018

Quali appuntamenti con la movida ci attendono a L’Aquila in questo fine settimana? In primo piano “Street food time” a L’Aquila e “Naturale”, il salone del vino artigianale a Capestrano

“Street food time” in piazza Duomo a L’Aquila e “Naturale” a Capestrano. Sono questi gli appuntamenti principali del primo weekend aquilano di maggio. Non mancano le escursioni e le serate nei locali. Prosegue per tutto il weekend alla Sharky Art Gallery la mostra “She… may be the reason I survive”, personale dell’artista Michele Di Simone. I dettagli si possono visualizzare sul calendario aggiornato su L’Aquila e dintorni.

Venerdì 11 maggio 2018



A Goriano Sicoli prima giornata della Festa di Santa Gemmae in Piazza Duomo a L’Aquila di “Street food time”, il festival a carattere nazionale dedicato al cibo da strada di qualità. Ultimo giorno a L’Aquila, invece, di “Aria”, festival di teatro: all ore 21 al Muspac va in scena Lettere dalla notte, liberamente tratto dai testi di Nelly Sachs. Alle ore 18 all’Auditoriom del Parco concerto de I Solisti Aquilani: musiche di Mendelssohn e Prokofiev. Alle ore 22 Andrew Faber legge poesie da I Fratelli-Il Bacaro; all’Irish Cafè salgono sul palco i The Karovas Milkshake e al Garbage di Pratola Peligna i Cabrera e di Ivan Di Michele. Al Gran Caffè di Avezzano musica dagli Anni ’70 ai giorni nostri in compagnia degli Jam Soldiers. Cena e disco a La Mala Lengua.

Sabato 12 maggio 2018

Seconda giornata a Giriano Sicoli della Festa di Santa Gemma di Street food time in piazza Duomo a L’Aquila. Inizia, invece,“Naturale”, il salone del vino artigianale. Per chi ama le giornate all’aria aperta escursioni in ebike a Campo di Giove, a cavallo nelle valli di Scanno, in canoa sul Lago di San Domenico e a piedi ai laghetti di Campo Imperatore o da Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio (al tramonto oppure in compagnia di asini). A partire dalle ore 10 al Convento di San Colombo di Barisciano va in scena “Mamma mia che festa”: una occasione per festeggiare la Festa della mamma. Al Teatro dei 99 prende il via “Linguaggi creativi”, workshop di scrittura creativa, regia e recitazione. Al Teatro Talia di tagliacozzo, alle ore 21, va in scena “Forza, il meglio è passato” con Giorgio Pasotti mentre al Teatro Caniglia di Sulmona, invece, alle ore 21 la Compagnia Teatrale Il risveglio presenta “Miseria e nobiltà“. Dalle ore 22.30 live delle Direzioni Parallele al Soho di Avezzano. Si balla alla Pinacoteca e al Fragile di Avezzano.

Domenica 13 maggio 2018

Ultimo giorno di “Street food time” a L’Aquila e seconda giornata (si concluderà lunedì 14) a Capestrano di “Naturale”, il salone del vino artigianale. Tra le escursioni in agenda si segnalano quelle a cavallo nella Valle di Scanno e nelle Gole del Sagittario con degustazioni e pranzo in fattoria. Ma anche quella all’acquedotto romano delle Uccole e all’Eremo di San Venanzio, quella all’Eremo di Santa Maria del Cauto e la passeggiata nel borgo di Castel del Monte con visita al museo e degustazioni di prodotti del territorio. Senza trascurare quella verso Campo Imperatore per attendere l’arrivo della nona tappa del Giro d’Italia 2018. Si corre la Stracittadina di Avezzano.