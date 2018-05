Weekend a Pescara: eventi dell’11, 12 e 13 maggio 2018

Quali appuntamenti con la movida ci attendono a Pescara in questo fine settimana? In primo piano il Congresso internazionale di medicina osteopatica e “PescarAmare 2018”, ma anche street food, musica dal vivo e mostre

PESCARA – La salute al centro del secondo weekend di maggio pescarese con il V Congresso internazionale di medicina osteopatica e “PescarAmare 2018”. Ma, come sempre, lsono tanti gli appuntamenti in agenda. Proseguono per tutto il weekend le seguenti mostre: al Museo Paparella la mostra dal titolo “Impressione e verità nella pittura tra De Nittis, Patini e i Palizzi: dalla Puglia a Parigi attraverso la via degli Abruzzi“; presso la Fondazione Zimei di Montesilvano la personale di Luca Vitone, alla Galleria d’Arte Pentagono la mostra personale dell’artista ligure Francesco Musante e di Ryan Spring Dooley alla Galleria E20; al Civico n. 16 la mostra De Atramento di Fabio Mariani. Vediamo nel dettaglio gli appuntamenti con la movida a Pescara ricordando che nel nostro calendario è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli.

Venerdì 11 maggio 2018

All’Aurum primo giorno del Congresso internazionale di medicina osteopatica: presenti i massimi esperti nazionali e internazionali in materia. In piazza Salotto prima giornata di Square@rt Pescara: street food, arte in strada, concerti e birre artigianali. Alle ore 17.30 presso la sala Figlia di Iorio della Provincia di Pescara Teresa Triscari presenta il suo libro “C’era una volta…e c’è ancora” mentre alle 18 a Popoli si tiene un importante convegno sulla Riforma del Terzo settore. Sempre a Popoli, al Saloon, dalle ore 21 i Prendilacosì rendono omaggio alla musica del grande Lucio Battisti. Tributo a Tiziano Ferro in compagnia degli Incanto all’Osteria della musica di Cepagatti (dalle ore 21). Si gioca al Cervellone Quiz al bar Alè di Cepagatti. Alle ore 22 allo Scumm triplo appuntamento con la musica di Le Vie delle Indecisiomi, Pablo e Amelia mentre al Loft 128 di Spoltore i Cafe Mexcal rendono omaggio alla musica di Piero Pelù e dei Litfiba. Rock Anni ’60 da Chupa La Chupiteria a partire dalle ore 23. Si balla alla Discoteca Moma, Magika, Cantieri Urbano, Qube, Club Zero11, Mi Vida e all’Unicentro (milonga).

Sabato 12 maggio 2018

Volete trascorrere una giornata all’aria aperta? In programma c’è l’escursione in e-bike sulle rive dei 4 fiumi. Prosegue all’Aurum il Congresso internazionale di medicina osteopatica mentre in piazza Salotto si svolge la seconda edizione di “PescarAmare 2018”, Festival della Salute dedicato allo sport, al benessere, alla prevenzione e alla sana alimentazione: possibilità di screening gratuiti. Sempre in piazza della Rinascita seconda giornata di Square@rt Pescara. A partire dalle ore 16, presso il Museo Casa Natale di Gabriele d’Annunzio, laboratorio creativo “Aspettando la festa della mamma”, per bambini dai 5 ai 10 anni. Alle ore 21 musica jazz al Florian Metateatro con i Rising up Quartet. Serata in compagnia dei Radio Revival live band al Becher Bier. Tributo a Lucio Battisti in compagnia degli Anymalatina allo Jammin’Club di Montesilvano, ai Depeche Mode con i Demode al Jayson’s Pub (ore 22) e ai Muse con gli Star Collision al Loft 128 di Spoltore (ore 22.30). Alla Cantina Majella Giulio Casale presenta il suo “Liberamente”. Metal night all’Orange Taverna Italica (dalle ore 22.30) e musica dance all’Osteria della musica di Cepagatti. Serata latina al Fico’s, Medusa e Nettuno Beach Club. Ma ci si può scatenare anche al Qube, Natura. Liscio e balli di gruppo all’Unicentro e Mi Vida.

Domenica 13 maggio 2018

Giornata conclusiva all’Aurum del Congresso internazionale di medicina osteopatica e in piazza Salotto, di Square@rt Pescara. A partire dalle ore 10 allo Spaz di Pescara giornata di sensibilizzazione della clownterapia, la terapia del sorriso. Alle ore 21 allo Spazio Matta torna l’orchestra immaginaria, Music For Eleven Instruments, con il nuovo disco At The Moonshine Park with an Imaginary Orchestra in cui si mescolano ottoni archi ed elettronica. Alle ore 21 live delle Direzioni Parallele a Collecorvino.