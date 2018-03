Cosa fare nel weekend 9-11 marzo in Abruzzo: gli eventi

Musica, divertimento, gusto e tradizione a Pescara, Chieti, L’Aquila, Teramo. I principali appuntamenti previsti per i giorni 9, 10, 11 marzo 2018

Mostre, concerti, spettacoli teatrali, ciaspolate. Sono tanti gli eventi in programma nel secondo weekend in tutto l’Abruzzo. Per non perdervi il meglio, ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma. Su Facebook e Twitter è possibile seguire le pagine dove troverete tutti gli eventi presenti nel nostro calendario.

Eventi del fine settimana in Abruzzo: il programma previsto per il weekend del 9-11 marzo 2018

Provincia di Pescara

PRESENTAZIONE LIBRI/CULTURA – Sabato presentazione del libro Ricostituente di Davide Giacalone all’Aurum (ore 17). Domenica incontro sull’approfondimento dell’uso, la tradizione e la matrice culturale dei Gioielli d’Abruzzo al Museo Casa Natale d’Abruzzo (ore 16).

TEATRO – Sabato all’Auditorium Flaiano va in scena Maria Callas, la divina, scritto e interpretato da Daniele Musini (ore 21). Domenica al Teatro Massimo spazio al Teatro dialettale con Nu marite pe Caterine (ore 21.15).

MOSTRE – Fino al 20 marzo al Museo d’Arte Vittoria Colonna si terranno in contemporanea due eventi d’arte: SaveBiennalre d’arte contemporanea per un nuovo mondo e la mostra fotografica Shape by time.

MUSICA DAL VIVO – Venerdì tributo a Max Pezzali e agli 883 in compagnia dei Jolly Blu al Quo Vadis di Penne (ore 22) a Jovanotti al Loft 128 di Spoltore (ore 22) ai Depeche Mode con i DeMode al Grand Canyon (ore 22), a Amy Winehouse con i Wild Blies Duo da Chupa-La Chupiteria (ore 22.30) e ai Muse con gli Star Collision all’Osteria della Musica di Cepagatti (ore 22.30). Il cantautore Lorenzo di Deo presenta il nuovo album Argento al Senza fissa dimora (ore 22). Live anche dei Los Infartos al MamiWata (ore 22.30) e degli Ultraviolet allo Jammin Club di Montesilvano (ore 22.30). Sabato live delle Vie delle Indecisioni al Bukowski (ore 21) e dei The Clams e degli Acid Grime allo Scumm (ore 23). Dopo l’uscita dei primi tre inediti Antonio Dionisio si presenta al pubblico al Teatro Massimo (ore 21.30). Si cantano le canzoni dei cartoni animati in compagnia dei Bim Bum Bam al Loft 128 (ore 22.30) mentre si omaggia la musica di Ivan Graziani allo Jammin Club (ore 22.30).

DIVERTIMENTI – Venerdì CronoCena con delitto-I misteri di Hans Schneider da Pesce Luna a Montesilvano (ore 21). Sabato firmacopie di Annalisa, reduce dal terzo posto a Sanremo con Il mondo prima di te, al Centro Commerciale Nord (ore 17). Si gioca al Cervellone quiz da Rostellando (ore 21).

DISCO – Venerdì si balla alla Discoteca Moma, El Guiro Disco Club, Cantieri Urbano, Qube e all’Unicentro (milonga). Sabato serata latina al Fico’s, Medusa e Nettuno Beach Club. Ma si balla anche al Megà, Qube, Cantieri e Magika. Liscio e balli di gruppo all’Unicentro. Milonga al Kidland.

Provincia di Chieti

SAGRE/MANIFESTAZIONI – Domenica appuntamento a Passolanciano con Hoppelmajella, raduno di sciatori con abbigliamento e attrezzatura d’epoca. E a Rocca San Giovanni con la Vianova delle arance.

CONGRESSI/CONVEGNI – Venerdì nell’ex Casa di Conversazione di Lanciano 8 voci femminili si incontrano per dare suono, significato e sentimento alla lotta contro le mafie (ore 17.30)

TEATRO – Venerdì al Teatro Comunale di Atessa La bottega del sorriso di Castellalto mette in scena Nu jurne de festa. Sabato al Teatro Fenaroli di Lanciano va in scena Le nostre donne di Assous (ore 21) mentre il Politeama di Ruzzi di Vasto propone I promessi sposi (ore 20.30). Al Teatro Comunale di Orsogna è tempo de Il malato immaginario di Moliere (ore 21). Domenica al Fenaroli la Compagnia Teatro Pirata presenta Robinson Crusoe (ore 17.30), al Teato studio di Vasto va in scena I corteggiatori, parole d’amore da Merini a Neruda.

CONCERTI/MUSICA CLASSICA – Sabato concerto del Quartetto Tetra e del Quintetto Anemos al Teatro Marrucino (ore 18). Domenica al Teatro Rossetti di Vasto il Liberavox Ensemble presenta Et homo factus est, Rinascimento e spiritualità nel genio di Palestrina e Monteverdi.

MUSICA DAL VIVO – Venerdì live degli Spaghetti Rocchenroll da Schiavone e co. (ore 22), dei Rainbow Bridge al Tamarillo Brillo di Lanciano (ore 22), degli Sky Forger e dei Baphomet Blood al Titikaka Village (ore 22), dei Grey Goose Vodka al Brown Moon (ore 22), di Domenico Imperato al Primo (ore 22) e dei Wide Hips 69 e dei Pat Pend al Beat Cafè di San Salvo (ore 22.30). Tributo a Silvesti/Fabi e Gazzè a cura dei Come ci Pare allo Stammtisch Tavern (ore 22) e ai Negramaro con i Montepulciano al Siren’s Corner di Francavilla (ore 22). Sabato live dai Country Night da Schiavone e co. (ore 20.30) e degli Alchemical Views al Primo (ore 22). Triuto a Eros Ramazzotti a cura di Willy da Mondo Bongo a Francavilla (ore 20.30) e a Ligabue con i Mondovision allo Stammtisch Tavern Tavern (ore 22.30).

DIVERTIMENTI – Domenica il Castello di Semivicoli ospita la soirée speciale a scopo benefico Con gli occhi di Noemi.

DISCO – Venerdì serata latina all’Amadeus di Brecciarola. Domenica si balla all’Arhea latina, al The Hostel, al Tacco 12 e a La Sfinge di San Salvo.

BAMBINI/RAGAZZI – Domenica al teatro Comunale di Orsogna va in scena La grande sfida tra il riccio e la lepre, spettacolo con burattinaio, sei pupazzi, colori , tratto dalla favola di Grimm (ore 17.30).

Provincia dell’Aquila

SAGRE/MANIFESTAZIONI – Da venerdì a domenica a Pescocostanzo torna Majella l’altra neve, giunta alla terza edizione. Sabato e domenica al Convento San Colombo di Barisciano è tempo di Saponi e sapori: un weekend all’insegna dell’enogastronomia e dell’artigianalità, con un laboratorio di saponi naturali e una degustazione di prodotti locali.

CONGRESSI/CONVEGNI – Venerdì all’Auditorium del Parco convegno sulla Grande Guerra e su Andrea Bafile (ore 17) mentre nella sala del Gran Caffè Letterario di Sulmona si tiene la lezione conclusiva della “Scuola 2017 di Liberalismo di Sulmona” a cura di Nicola Iannello dal titolo: Il liberalismo prossimo venturo. Domenica a Pescina si parla di yoga e della sua conoscenza plurimillenaria.

MOSTRE – Venerdì presso la Sharky Art Gallery inaugurazione della mostra Borderland-Mediterraneo .

TEATRO – Venerdì al Teatro de Marsi di Avezzano va in scena il duo formato da Massimo Lopez e Tullio Solenghi con uno show fatto di musiche, parodie e imitazioni. Il palco del Teatro Caniglia di Sulmona ospita sabato Ovidio Metamorfosi, il viaggio (ore 21) e domenica Marisa Laurito e Charlie Cannon (ore 17.30). Sempre domenica a La casa del teatro va in scena Nel paese di libertà, spettacolo di teatro, figure e clown (ore 16.30).

MUSICA DAL VIVO – Venerdì serata dedicata alla musica di Amy Winehouse al Soulkitchen (ore 20), a Gianna Nannini ala Birreria del Gran Sasso (ore 22) e a Elvis Presley con i The Hound Dogs al Ninkasi (ore 22.30). Live dei T1 all’Irish Cafè che proporranno i più grandi successi italiani e internazionali dagli Anni 70 a oggi (ore 22.30). Sabato omaggio alla musica di Rino Gaetano in compagnia dei Ci manda Rino al Village Picenze i Barisciano(ore 22).

DIVERTIMENTI/CORSI – Venerdì al Convento di San Colombo a Barisciano cena incentrata su “le erbacce”.

DISCO – Venerdì si balla alla Mala Lengua, Sabato al Fragile e alla Pinacoteca.

BAMBINI/RAGAZZI – Domenica al Ridotto del Teatro Comunale è tempo di Marilu e i cinque sensi (17.30).

Provincia di Teramo

SAGRE/MANIFESTAZIONI – Domenica Horses on the beach a Roseto degli Abruzzi. Visita wild con falconiere alla Fortezza di Civitella del Tronto

CONGRESSI/CONVEGNI – Sabato presso la Sala comunale “Bruno Buozzi” di Giulianova si svolge Donne e fotografia: 5 storie di successo.

MOSTRE – Presso il Laboratorio per le Arti contemporanee Mostra personale HIV/AIDS di Paolo Di Giosia

PRESENTAZIONE LIBRI/CULTURA – Nella sala consiliare del Comune di Notaresco presentazione del nuovo libro di Riccardo d’Eustachio intitolato “Monsignor Giuseppe Acquaviva e la Notaresco del Seicento” (ore 17)

TEATRO – Venerdì al Teatro di Gessopalena va in scena Il malato immaginario di Moliere (ore 21) metre presso la Sala Polifunzionale della Provoncia si potrà assistere a Benvenuto Dottor Nistico, tratto dall’omonimo romanzo di Antonio del Giudice (ore 21).

MUSICA DAL VIVO – Venerdì live dei Fidanza Jazz a Il tempio della birra (ore 21.30), delle Direzioni Parallele al Meat di Mosciano Sant’Angelo (ore 22.30) di Galeffi con apertura di Francesco Sbraccia al Dejavu di Sant’Egidio alla Vibrata (ore 22.15). Sabato live di Aura al Des Artist (ore 21), di Amelia e dei vanesia al Casolare di Isola del Gran Sasso (ore 22), di Salmagundi alla Birreria degli artisti (ore 22.30) Arriva il Maremoto tour de Le fragole al Kamara di Atri (ore 22.30). Domenica ancora musica dal vivo con gli Spotifai allo Zanzibar di Pineto (ore 18).

DIVERTIMENTI – Venerdì cena spettacolo con concerto di pizzica e tarantella all’Hotel Villa Don Luigi. Sabato presso lo Scavolini Store Teramo showcooking gratuito e aperto al pubblico in compagnia della blogger Angela Scarpantoni (ore 18.30). Karaoke: venerdì dal Pugliese a Tortoreto, sabato all’On the Road di Silvi marina e Domenica al One Hundred di Martinsicuro.

DISCO – Venerdì si balla latino al BluMax di Tortoreto. Musica Anni 70/80 e 90 all’On the road di Silvi. Sabato serata latina in una delle due sale del One Hundred di Martinsicuro(l’altra, Joy, è dedicata alla disco commerciale), al Mamboking di Torricella sicura, al Modà di Colonnella. Domenica serata cubana all’On the road. Dopo il Karaoke si balla latino anche al One Hundred.

BAMBINI – Domenica al Teatro Comunale di Atri penultimo appuntamento con la rassegna dedicata ai più piccoli: va in scena Chiudete il sipario

E per finire, tante le ciaspolate organizzate dalle Associazioni sportive. Per sabato si segnala la possibilità di praticare Yoga nel parco fluviale Acquavive con pranzo tipico. Per chi preferisse un passatempo più tranquillo come il cinema ricordiamo la nostra sezione dedicata dove trovare gli indirizzi e numeri di telefono delle principali sale d’Abruzzo.