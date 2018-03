Baby Camp alle Naiadi da cinquemila presenze

Opportunità per aspiranti animatori

PESCARA – Dall’11 giugno al 7 settembre le Naiadi saranno allegramente invase dalle risate e dai giochi di tutti i bambini che parteciperanno al Camp organizzato dalla Sportlife e che in questi anni ha collezionato dei numeri eccezionali: oltre 300 bambini a settimana, per oltre cinquemila presenze totali, divisi in più gruppi a seconda dell’età.

Dai 3 ai 12 anni i bambini passeranno giornate divertenti con una proposta ricca e differenziata a seconda delle fasce anagrafiche: in questi mesi estivi la struttura si trasforma in un vero e proprio baby villaggio turistico con animazione, giochi, sport, laboratori musicali, teatrali, di lingua, danza, nuoto, spettacoli serali e momenti condivisi con i genitori.

Visto il grande successo delle ultime edizioni e della grande richiesta di adesione, si apre un’opportunità per tutti i ragazzi e ragazze dai 18 ai 40 anni che vogliono entrare a far parte di questo progetto stimolante: sabato 10 marzo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 alle Naiadi di Pescara si terranno dei colloqui conoscitivi con i candidati che, muniti di curriculum, si proporranno come animatori, coreografi, ballerini, istruttori sportivi ed educatori sono le figure richieste: coloro che saranno ritenuti profili interessanti passeranno a uno step successivo che consterà di un corso di formazione gratuito di due giorni sempre alle Naiadi.