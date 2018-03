Weekend 16-18 marzo, cosa fare in Abruzzo: gli eventi

Musica, divertimento, gusto e tradizione a Pescara, Chieti, L’Aquila, Teramo. I principali appuntamenti previsti per i giorni 16, 17, 18 marzo 2018

Il 17 marzo è il Saint Patrick Day ossia il giorno in cui si festeggia San Patrizio, il santo patrono d’Irlanda nonchè la festa nazionale della Repubblica d’Irlanda. Per chi non lo sapesse Patrizio visse tra il 385 e il 461 dopo Cristo e a lui il papa Celestino I affidò il compito di evangelizzare le isole britanniche che in quel tempo erano terre pagane. Egli iniziò la sua opera nel 431 e nell’arco di trent’anni portò il Cristianesimo in tutta l’Irlanda. Caratteristiche della festa nazionale irlandese sono le sflate nelle città, il colore verde, simbolo dell’Irlanda, e il trifoglio perché secondo la tradizione il Santo spiegò il mistero della Santissima Trinità agli irlandesi pre-cristiani proprio attraverso questa pianta a tre foglie. La festa si celebra un po in tutte le parti del mondo. In quella data si usa pranzare con piatti e bevande tipiche irlandesi, come sidro e birra. Anche in Abruzzo alcuni locali propongono idee per festeggiare.

Oltre agli eventi legati a San Patrizio non mancano però, come di consueto, mostre, concerti, spettacoli teatrali, serate nei locali, ciaspolate. Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma. Su Facebook e Twitter è possibile seguire le pagine dove troverete tutti gli eventi presenti nel nostro calendario.

Eventi del fine settimana in Abruzzo: il programma previsto per il weekend del 16-18 marzo 2018

Provincia di Pescara

FESTEGGIAMENTI PER SAN PATRIZIO – Venerdì e sabato presso al Padiglione ex Cofa del Porto Turistico torna l‘Irish Sailor Fest per festeggiare San Patrizio: due giorni di musica live, birra e street food. Da venerdì a domenica presso il Pub Utopia di Montesilvano tre giorni di festa con cena a menu fisso, birra e tributi alla musica dei Cranberries in compagnia dei Roses (il 16) e a Vasco Rossi con i Kom (il 17). Tre giorni di festa anche al Loft 128 di Spoltore. Venerdì St Patrick’s day con il live dei Milestone a Il Saloon di Popoli (ore 20). Sabato altri San Patrick’s day al Covent con il live dei Vanesia (ore 19), al One & co. di Montesilvano con il tributo a Zucchero (ore 22) e, sempre a Montesilvano, allo Jammin Club con l’omaggio reso alla musica di Rino Gaetano dai Bicchierino (ore 22.30). Party di San Patrizio anche allo Scumm con il doppio live dei Rockin’n Riot e dei Los Noventas.

PRESENTAZIONE LIBRI/CULTURA – Sabato, presso La Feltrinelli di Pescara, presentazione del libro Vinpeel degli orizzonti di Peppe Millanta (ore 18.15).

CORSI – Domenica assaggio guidato e breve corso di valutazione dell’olio extravergine di oliva a Il salotto della torre di Capelle sul Tavo (ore 18).

MOSTRE – Fino al 20 marzo al Museo d’Arte Vittoria Colonna si terranno in contemporanea due eventi d’arte: SaveBiennalre d’arte contemporanea per un nuovo mondo e la mostra fotografica Shape by time. prosegue la mostra Impressione e Verità al Museo Paparella.

MUSICA DAL VIVO – Venerdì all’Osteria della Musica di Cepagatti doppio tributo, agli Spandau Ballet e ai Simple Minds (ore 21), al Futuro Imperfetto 2.0 omaggio a Freddie Hubbard, uno dei più rappresentativi e influenti musicisti della storia del jazz (ore 21.30) e allo Jammin Club ai Red Hot Chilli Pepper in compagnia dei Reddot (ore 23). Live dei Maloma al MamiWata (ore 22), dei The Swing Express al Grand Canyon Pub (ore 22), dei Radio Supernova in trio acustico al Temple Bar (ore 22), dei La canzone di Sid al Groove (ore 22.30), degli Ummo e dei She Said allo Scumm (ore 22.30). Sabato serata jazz al CasaBriga di Montesilvano (ore 20). Live delle Direzioni Parallele al Daisy Pub di Manoppello (ore 22.30). Domenica tributo a Mango in compagnia degli AnymaMeidterranea all’Osteria della Musica (ore 21).

DIVERTIMENTI – Venerdì al Bar Roberto Aperitalk: tema principale la poesia dei giovani (ore 16) mentre al Centro Commerciale Pescara Nord Tedua incontra i fan e firma le copie dell’album “Mowgli il disco della giungla” (ore 16). Cena spettacolo a Le Hawaii in compagnia di Umberto Smaila (ore 20). Sabato e domenica a Lo Spaz si scopre insieme la clownterapia. Si gioca al Cervellone quiz sabato al Quo Vadis di Penne (ore 21) e domenica al Carol Caffè di Pescara (ore 21).

DISCO – Venerdì si balla alla Discoteca Moma, El Guiro Disco Club, Cantieri Urbano, Qube e all’Unicentro (milonga). Sabato serata latina al Fico’s, Medusa e Nettuno Beach Club. Ma si balla anche al Megà, Qube, Cantieri e Magika. Liscio e balli di gruppo all’Unicentro.

Provincia di Chieti

FESTEGGIAMENTI PER SAN PATRIZIO – Sabato St Patrick’s day al Green Shark di Perano (ore 21).

PRESENTAZIONE LIBRI/CULTURA – Venerdì presso la Libreria del Centro d’Abruzzo a San Giovanni Teatino presentazione del libro I colori del gusto di Alessio Masciulli (ore 18)

MOSTRE – Prosegue al MuMi di Francavilla il progetto fotografica C’é chi dice donna.

TEATRO – Venerdì al Tosti di Ortona va in scena Caprò di Edardo Oliva (ore 21.15), al Fenaroli di Lanciano Io ci sarò ancora, Il caso Moro 1978-2018 (ore 21), al Teatro Comunale di Orsogna Buonasera, dottor Nisticò (ore 21). Sabato al Marrucino è la volta de La vedova scaltra con Gianluca Guidi (ore 21, con replica domenica alle 17). Al Teatro Comunale di Orsogna va in scena il musical Tutti insieme appassionatamente della Compagnia dell’Alba (ore 21) mentre al Teatro Comunale di Orsogna si tiene lo spettacolo Serata romantica: poesia, musica e danza, balletto in un atto presentato da Il balletto del Sud (ore 21). Al Rossetti di Vasto è la volta di Sachertorte (ore 20.45). Per il teatro dialettale venerdì al Marrucino va in scena N’upirazione a la banche e una a l’uspidale di Antonio Capuani mentre domenica al Fenaroli di Lanciano La Nuova Compagnia Città di Terni presenta É arrivato mi cugginu. Sempre domenica al Piccolo Teatro dello Scalo di Chieti terza replica di Mumble mumble (ore 18).



CONCERTI/MUSICA CLASSICA – Venerdì all’Auditorium Sirena di Francavilla concerto di Fabio Concato e del Paolo Di Sabatino Trio (ore 21). Sabato concerto degli originali Dik Dix al Ristorante La cascina di San Vito Chietino (ore 21).

MUSICA DAL VIVO – Venerdì tributo a Max Pezzali e agli 883 in compagnia dei JollyBlu al Sirens’Corner di Francavilla (ore 21)e a Fabrizio de Andrè con i Sulutumana allo Stammtisch Tavern (ore 22). Live dei Claver Gold al Beat Cafè di San Salvo (ore 22) e dei Rosso Edera al Tamarillo Brillo di Lanciano (ore 22.30). Sabato omaggio alla musica dei Cranberries in compagnia dei Roses da Schiavone e co (ore 21) agli Oasis con i Radionova al The Hostel (ore 22), ai Litfiba con i Cafe Mexcal, che tornano sul palco dello Stammtisch Tavern dopo sei anni (ore 23). Live degli Aquarama al Beat Cafè (ore 22) e del Marcello Scarpetti Jazz Quartet al Cueva Brigante (ore 22).

DIVERTIMENTI – Si gioca al Cervellone Quiz venerdì da Schiavone e co. a San Giovanni Teatino (ore 21) e sabato da Mondo Bongo a Francavilla (ore 21). Domenica presso l’Istituto Nautico di Ortona Giornata del Planetario.

DISCO – Venerdì serata latina all’Amadeus di Brecciarola. Domenica si balla all’Arhea latina, al The Hostel, al Tacco 12.

Provincia dell’Aquila

SAGRE/MANIFESTAZIONI- Presso lo Sport Village Hotel di Castel di Sangro si svolge durante tutto il weekend la terza edizione di Timbartist on holiday-Winter Edition. Sabato e domenica si rinnova a Sulmona l’appuntamento con la Fiera della NeoRuralità, giunta quest’anno alla sua ottava edizione.

FESTEGGIAMENTI PER SAN PATRIZIO – Venerdì iniziano i festeggiamenti per San Patrizio al Garbage di Pratola Peligna (ore 21). Proseguono invece fino a sabato all’Irish Cafè con i live de I migliori il 16 e di MannaRino il 17 e a Il ranch saloon con il live dei Sindikessoun il 16 e degli Acoustici il 17. Sabato festa dedicata al Guernica di Pizzoli, al Monthi’s Irish e al Rockers.

PRESENTAZIONE LIBRI/CULTURA – Venerdì alla Libreria Polarville presentazione de L’amore coniugato di Annalisa Giuliani (ore 18).

MOSTRE – Venerdì presso la Sharky Art Gallery prosegue la mostra Borderland-Mediterraneo.

TEATRO – Sabato al Teatro Talia di Tagliacozzo va in scena Uomini sull’orlo di una crisi di nervi (ore 21). Domenica al Teatronobelperlapace di San Demetrio ne Vestini ticca aVedrai, vedrai, ultimo spettacolo della Rassegna Strade 2018.

CONCERTI/MUSICA CLASSICA – Sabato Grande Concerto Sinfonico in compagnia dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese al Ridotto del Teatro Comunale (ore 18)

MUSICA DAL VIVO – Venerdì sound gipsy latino al risotrante spagnolo Andalucia (ore 20) e tributo ai Negramaro al Soulkichen di Sulmona (ore 22). Live dei Sound Sud System al Madè (ore 21) e de I migliori all’Irish Cafè (ore 22). Sabato live dei Cugini ITT al Soulkitchen (ore 22) e del duo canadese Juliana & Jesse al Garbage (ore 23).

DIVERTIMENTI/CORSI – Venerdì si gioca al Cervellone Quiz al Bar Eden de L’Aquila (ore 21); Karalive party all’Enoteca V’Incanto di Carsoli (ore 22).

DISCO – Venerdì si balla alla Mala Lengua, Sabato al Fragile e alla Pinacoteca.

Provincia di Teramo

SAGRE/MANIFESTAZIONI – Domenica torna nel centro storico di Teramo la tradizionale Fiera di San Giuseppe (ore 8-20).

FESTEGGIAMENTI PER SAN PATRIZIO – Da venerdì a domenica tre giorni di festeggiamenti all’Old Sponge di Alba Adriatica con altrettanti live: Spaghetti Rocchenroll (il 16), The Drunk Butchers (il 17) e The Fuzzy Dice (il 18). Venerdì St Patrick Day al James Joyce (dalle ore 19), al Baraonda di Silvi (ore 20), al Ricks by Splash di Martinsicuro.

CONVEGNI/CONGRESSI – A Isola del Gran Sasso si tiene il primo dei tre seminari organizzati dal Frantoio Gran Sasso sull’olio extravergine di oliva.

MOSTRE – Prosegue fino al 31 marzo presso il Laboratorio per le Arti contemporanee Mostra personale HIV/AIDS di Paolo Di Giosia.

CONCERTI/MUSICA CLASSICA – Grande Concerto Sinfonico in compagnia dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese venerdì al Teatro Comunale di Teramo (ore 21) e domenica al teatro Comunale di Atri. Sabato nella Sala Trevisan della Piccola Opera Charitas a Giulianova Alta si esibisce il duo pianistico Simona Coco-Piero d’Egidio (ore 18).

MUSICA DAL VIVO – Venerdì live di Cimini al Dejavu di Sant’Egidio alla Vibrata (ore 22), del Frank Hammond Quartet (ore 22), delle Direzioni Parallele al Coco Bar di Castellalto (ore 22.30), del DueDarte all’Insyde Cafe (ore 22.30). Musica soul al Wood di San Nicolo a Tordino (ore 22). Sabato tributo a Mannarino a cura dei Malamor al Treasure Island di Pineto.

DIVERTIMENTI – Venerdì si mangia, si canta e si balla musica Anni 60′ allo Zanzibar di Pineto in compagnia degli Studio 54, una dei gruppi storici dell’Abruzzo (ore 20).

DISCO – Venerdì si balla latino al BluMax di Tortoreto. Musica Anni 70/80 e 90 all’On the road di Silvi. Sabato serata latina in una delle due sale del One Hundred di Martinsicuro(l’altra, Joy, è dedicata alla disco commerciale), al Mamboking di Torricella sicura, al Modà di Colonnella. Domenica serata cubana all’On the road. Domenica si balla afro, twerk e hip hop al One Hundred, cubano all’On the road di Silvi e al Novavita Beach a Giulianova. Serata latina al Cafè cantante.

SPORT – Domenica a Teramo torna il RunDays (percorso anche per bambini)

E per finire, si segnalano le ciaspolate organizzate dalle Associazioni sportive. Per chi preferisse, invece, un passatempo più tranquillo come il cinema ricordiamo la nostra sezione dedicata dove trovare gli indirizzi e numeri di telefono delle principali sale d’Abruzzo.