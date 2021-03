Anche Lara Molino su Radio Blu Italia in Australia per ricordare l’8 marzo

La cantautrice di San Salvo protagonista l’8 marzo insieme ad altre venti cantautrici e interpreti della trasmissione “W le donne”

SAN SALVO – Lunedì 8 marzo, alle ore 9:00 e in replica alle ore 17:00, Radio Blu Italia dall’Australia, trasmetterà una puntata interamente dedicata alle donne. Venti cantautrici e interpreti saranno le protagoniste insieme alla loro musica e alla loro arte. Un modo per celebrare la festa della donna e ricordare la sensibilità, la creatività, la bravura, la bellezza e la forza femminili.

La cantautrice sansalvese Lara Molino, presenterà alcuni suoi brani tra cui “Fòrte e gendìle” in lingua abruzzese e le sue canzoni saranno trasmesse insieme a quelle di altre grandi artiste, tra le quali Mariella Nava, Gigliola Cinquetti, Grazia Di Michele, Rossana Casale, Luisa Corna ed il soprano Dominika Zamara.

La puntata della durata di un’ora e mezza, condotta e realizzata da Paolo Puglia, editore e speaker della radio di Adelaide, si intitolerà “W le donne”.

La trasmissione sarà aperta da un breve monologo dell’attore Gianfranco Jannuzzo e a seguire i messaggi e i commenti delle protagoniste e le loro canzoni.

“Ringrazio molto Paolo Puglia per la sensibilità e la cura con cui ha voluto realizzare la trasmissione. È per me un onore essere trasmessa insieme ad altre grandi colleghe che stimo in una giornata per noi donne importante” – commenta Molino- “Dobbiamo ancora perseverare e lottare per i nostri diritti e questa è un’occasione per ricordarlo.”.

L’8 marzo, dunque, appuntamento su Radio Blu Italia, la radio degli italiani in Australia. La trasmissione potrà essere seguita in tutto il mondo tramite il web, sul sito: https://www.radiobluitalia.net/player oppure sulla pagina Facebook della radio.

I nomi di tutte le partecipanti:

Rossana Casale, Jessica Casula, Gigliola Cinquetti, Cliò, Luisa Corna, Grazia Di Michele, Marta Ferradini, Valentina Ferraiuolo, Claudia Fofi, Gabriella Lucia Grasso, I’m Erika, Sara Iveco, Linda Aka Sand, Luciemme, Carla Magnoni, Lara Molino, Mariella Nava, Alessandra Nicita, Lina Savonà, Valentina Sbs, Dominika Zamara.

Lara Molino, cantautrice, compositrice, musicoterapista, ha composto fino ad oggi circa 200 canzoni in lingua italiana e dialetto abruzzese. Polistrumentista, suona la chitarra, l’armonica a bocca, il pianoforte e vari strumenti a percussione.

Bio di Lara Molino

Discografia

“It-Folk” Compilation /MeiDigital. La canzone “Mazzemarèlle”, parole e musica di Lara Molino, inserita tra quelle dei più grandi artisti della Folk World italiana.(Gennaio 2021)

– “La terra è di chi la canta”, singolo, autoprodotto, uscito su tutte le piattaforme digitali. (Settembre 2020).

– “Fòrte e gendìle” CD in dialetto abruzzese, per FonoBisanzio/IRD, produzione artistica di Michele Gazich, pubblicato a giugno 2017.

– “Il mio angolo di cielo”, CD, arrangiato e prodotto artisticamente da Massimo Varini, (produttore e chitarrista per Nek, Laura Pausini, Vasco Rossi, Biagio Antonacci, Gianni Morandi, Ivano Fossati), uscito a gennaio 2009;

– Il CD singolo“La pazzia del perdono”, pubblicato a settembre 2012;

– Il CD singolo “Tra le mie braccia”, uscito a dicembre 2006, contenuto nel cofanetto “Il Valore di Ognuno” edito dalla Sovera di Roma, distribuito in tutta Italia e inciso a favore dell’ANFFAS Onlus Vasto.

– Nel 2003, insieme ai Piccoli Cantori di Nonsolomusica, ha inciso dei brani nel CD dialettale “Ci stàve ‘na vote”, prodotto dal Comune di San Salvo (CH).

Eventi, collaborazioni, produzioni e premi

Lara Molino è stata “cantante ufficiale” di “Emmanuel”, l’inno della Giornata Mondiale della Gioventù del 2000, che ha più volte cantato davanti a milioni di giovani di tutto il mondo e al Papa Giovanni Paolo II.

Ha tenuto centinaia di concerti in tutta Italia e all’Estero: Polonia, Spagna, Canada.

Il 21 settembre 2002 ha vinto il Premio Nazionale “Histonium”, trofeo David per meriti artistici.

Nel luglio 1999 è stata finalista nazionale al “Festival della Canzone Dialettale d’Autore” di Ospedaletti (Sanremo), presidente della giuria Giorgio Calabrese che ha premiato il testo della sua canzone in dialetto abruzzese, “Le mariunette”.

Dal 2003 è docente di Canto Moderno e Chitarra presso l’Associazione Culturale “Nonsolomusica” di San Salvo (CH). Ha insegnato Chitarra in diverse scuole statali abruzzesi dal 2000 al 2007 e presso l’Università delle Tre Età di Vasto (CH) negli anni 2008 e 2009.

Dal 2003 ha iniziato a curare la direzione artistica di diversi eventi come: “Festival delle Chitarre” (giugno 2003),“Salviamo le Parole dei Nostri Antenati” (ottobre 2004), “San Salvo Musica Festival” (Dalla I alla XVI edizione tenutasi a luglio 2019).

Il 22 marzo 2007 ha vinto il DISCO PER L’ESTATE, selezione Italia, Centro-Sud.

Il 23 maggio 2009, invitata da Gianni Morandi, ha aperto la tappa teatina del suo “Grazie a tutti tour”, esibendosi davanti a 3.000 persone.

Dal 1995 fino al 2009 ha aperto i concerti dei seguenti artisti: Antonella Ruggiero, Nomadi, Claudio Baglioni, Paolo Vallesi, Ivana Spagna, Marina Rei, Gen Rosso, Gatto Panceri.

II Classificata alla CANZONE ITALIANA D’AUTORE di Isernia, concorso nazionale intitolato a “A Lucio Battisti” ( agosto 2011).

Nel 2008 ha lavorato con la compagnia del Teatro del Krack, in qualità di vocal-coach. Come musicista ha partecipato alla tournèe teatrale “Il Lavoro che resta”, regia di A. Tucci.

Nel 2016 ha scritto e prodotto lo spettacolo “Grazie Scusa Permesso”, che ha portato in tour anche in alcuni istituti penitenziari italiani.

Nel 2016 compone e incide il brano “Sorridere sempre” per l’Associazione di clown di corsia, “Sorridere sempre” di Termoli (CB).

A maggio 2017 si è esibita in tournèe col violinista di fama internazionale Michele Gazich per presentare in anteprima il suo nuovo album in vernacolo abruzzese, “Fòrte e gendìle”, di cui Gazich è produttore artistico.

Il 28 settembre 2017, a Vasto (CH), ha ricevuto il Premio “Sirenetta d’Argento” con la seguente motivazione: “Riteniamo che la Sua musica sia particolarmente preziosa perché valorizza la lingua abruzzese e quindi anche la storia, la tradizione e l’anima della nostra Regione nel panorama nazionale”.

Nel 2018 inizia ad avvicinarsi al “Teatro-Canzone” ed il 1 agosto 2018 debutta con lo spettacolo “La terra è di chi la canta” di cui è autrice. Per oltre un anno replica in diverse città e teatri italiani.

A febbraio 2019 si è esibita in Sardegna, a Cagliari, ospite del Festival “Buon Compleanno Faber”, in ricordo di Fabrizio De André ed ha avuto il piacere di cantare insieme a Giovanna Marini.

Il 7 agosto 2019, a Montesilvano (PE), ha ricevuto il Premio Internazionale “Dean Martin”, con la seguente motivazione: “A Lara Molino, cantautrice appassionata della sua terra, per il meticoloso lavoro di ricerca sulle tradizioni popolari e per la capacità di raccontare in stile personale folk-rock le storie dell’Abruzzo nel mondo”.

Ad aprile 2020 partecipa insieme a Riondino, Tesi, Geri, al progetto “Lettere dall’Italia”, video e canzone realizzati da 21 artisti della musica popolare italiana che si uniscono per l’occasione e cantano in tutti i dialetti d’Italia.

A giugno 2020 ha ideato e aperto sui social, una radio web, “Nonsolomusica Radio” tenuta a battesimo da Gianni Morandi. Con questo progetto è riuscita a coinvolgere i suoi giovani allievi dell’Associazione Culturale “Nonsolomusica” e diverse persone del mondo dello spettacolo.

Dal 12 ottobre al 14 novembre 2020 è stata impegnata in un tour radiofonico per presentare il suo nuovo singolo “La terra è di chi la canta”. È stata ospite di radio italiane ed estere e la sua musica è arrivata molto lontano: Australia, USA, Germania, Spagna, Lussemburgo.