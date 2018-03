Vola Volley ad Amatrice con gli atleti della Sieco Ortona

AMATRICE – E se il campionato per la Sieco è terminato c’è ancora in calendario una data per gli ortonesi. Si tratta della manifestazione Vola Volley ad Amatrice in programma mercoledì del 28 marzo 2018. Gli atleti della Sieco Impavida Ortona hanno raccolto con orgoglio l’invito della Città di Amatrice, che dopo il disastroso terremoto del 2016 sta tornando alla normalità. Normalità che è fatta anche e soprattutto di sport, per tutti i bambini di Amatrice e dintorni.

Domani nella cittadina laziale verranno inaugurati corsi di Minivolley e toccherà proprio ai ragazzi impavidi e ai colleghi di Civita Castellana, impartire la prima lezione in mattinata, con uno stage formativo rivolto a tutti i bambini della Scuola Volley amatriciana. E dopo aver lavorato in campo, tutti sugli spalti per assistere alle 15.30 circa, ad una gara amichevole tra i ragazzi di Civita Castellana e quelli della Sieco Impavida Ortona.