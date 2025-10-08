Vitiligine Week 2025: visite gratuite in Abruzzo

L’AQUILA – Dal 3 all’8 novembre 2025, la SIDeMaST (Società Italiana di Dermatologia) promuove la Vitiligine Week, una settimana di consulenze dermatologiche gratuite dedicate ai pazienti affetti da vitiligine, con possibilità di prenotazione tramite il Numero Verde 800226466 (attivo lun-sab, 9–13 e 14–18).

L’iniziativa, patrocinata da APIAFCO e sostenuta da Incyte Italia, mira a favorire il confronto medico-paziente, combattere lo stigma e aggiornare sulle nuove terapie disponibili. Da quest’anno, le visite sono aperte anche agli adolescenti (12–17 anni), accompagnati da un genitore.

In Abruzzo, i centri aderenti sono:

Ospedale San Salvatore – L’Aquila

Ospedale SS Filippo e Nicola – Avezzano

Secondo i dati, in Abruzzo circa 7000 persone convivono con la vitiligine, di cui il 16% sotto i 20 anni. La malattia, spesso sottovalutata come semplice condizione estetica, è in realtà una patologia autoimmune cronica che può associarsi ad altri disturbi come diabete, alopecia e disfunzioni tiroidee.

La campagna si inserisce nel progetto “Vitiligine: è tempo di essere liberi”, volto a promuovere consapevolezza, empowerment e accesso alle cure.