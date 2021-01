Diretta Viterbese – Teramo: ecco dove vedere la partita

Sabato 16 gennaio si gioca Viterbese – Teramo, gara valida per la 19° giornata del Girone C di Serie C. Informazioni dove seguire la partita

TERAMO – Tra le partite della diciannovesima giornata del Girone C di Serie C c’é anche Viterbese – Teramo, che si giocherà allo Stadio Enrico Rocchi di Viterbo, con calcio di inizio previsto per le ore 17.30. La gara si svolgerà, come da tempo accade, a porte chiuse in osservanza della normativa anti-Covid.

I padroni di casa vengono dal pareggio casalingo per 2-2 contro la Paganese e sono quindicesimi in classifica, a pari merito con la Casertana, con 15 punti, frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte: 19 gol all’attivo e 23 subiti. Nelle ultime cinque gare di campionato hanno collezionato 2 vittoria, 1 sconfitta e 2 pareggi, realizzando 12 gol e subendone 9. I biancorossi, invece, sono reduci dal pareggio interno per 1-1 contro l’Avellino; in classifica ora sono terzi, a pari merito proprio con gli irpini e con il Foggia, con 28 punti, frutto di 7 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte; 20 gol all’attivo e 14 al passivo. Negli ultimi cinque match hanno ottenuto 0 vittorie, 4 pareggi e 1sconfitte, segnando 5 reti e incassandone 6; non vincono dallo scorso 18 novembre.

CRONACA DIRETTA DELLA PARTITA

Sono dieci i precedenti giocati nella Tuscia tra le due compagini con il bilancio di 5 vittorie per la Viterbese, 3 successi degli abruzzesi e 2 pareggi. L’ultimo match fra le due squadre risale al 9 febbraio 2020 quando la Viterbese, allenata da Calabro vinse 2 a 0 grazie alla doppietta di Molinaro: fu l’unica vittoria del 2020 dei gialloblù fra le mura amiche. La gara sarà diretta dall’arbitro Luigi Catanoso della sezione di Reggio Calabria, coadiuvato da Ivano Agostino di Cinisello Balsamo e Nicolò Moroni di Treviglio; quarto ufficiale Maria Marotta di Sapri.

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 17.30 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 16.30 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Le probabili formazioni di Teramo – Avellino

La Viterbese dovrebbe scendere in campo con un 4-3-3 con Daga tra i pali, in difesa Mbende e Markic centrali e Baschirotto e Urso terzini. In cabina di regia De Falco affiancato tra Salandria e Palermo. In attacco come ali Bezziccheri e Simonelli e punta centrale Tounkara. Nel Teramo, oltre al rientro dalla squalifica del centrale Soprano, sarà di nuovo a disposizione Piacentini. Paci dovrebbe optare invece per un 4-2-3-1 con Lewandowski in porta, terzini Costa Ferreira e Tentardini e al centro Diakite e Trasciani. A centrocampo Arrigoni e Viero. In attacco come ali Ilari e Santoro, sulla trequarti Bombagi dietro all’unica punta Pinzauti.

Le probabili formazioni di Viterbese – Teramo

VITERBESE (4-3-3): Daga; Baschirotto, Mbende, Markic, Urso; Salandria, De Falco, Palermo; Bezziccheri, Tounkara, Simonelli. Allenatore: Taurino.

TERAMO (4-2-3-1): Lewandowski; Costa Ferreira, Diakite, Trasciani, Tentardini; Arrigoni, Viero; Ilari, Bombagi, Santoro; Pinzauti. Allenatore: Paci.