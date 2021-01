Sant’Omero, entro l’estate realizzati 32 loculi nel cimitero

I lavori per la costruzione sono stati consegnati nei giorni scorsi; l’opera verrà realizzata entro quattro mesi

SANT’OMERO – Consegnati nei giorni scorsi i lavori per la costruzione di 32 loculi nel cimitero di Sant’Omero. L’opera, per un importo complessivo di € 100.000,00, è stata progettata dall’Ing. Giammario Cauti e dall’Arch. Daniela Marini e verrà realizzata in quattro mesi.

Ad aggiudicarsi la gara di appalto per i lavori è stata la ditta Coedil 2.0 di Mosciano Sant’Angelo con un ribasso d’asta del 12%.

Oltre a questi, nell’anno corrente verranno realizzati altri trentadue loculi che si andranno ad aggiungere ai sessantaquattro degli anni precedenti.