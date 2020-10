Visita narrata nell’Area Faunistica dell’orso bruno a Palena: ecco quando

L’11 ottobre un percorso per tutti integrato da alcune tappe di narrazione teatrale, racconti tradizionali, canti e musica popolare

PALENA – Domenica 11 ottobre alle ore 9.30 presso Palena (CH), avrà luogo l’evento ORSÙ – visita narrata nell’Area Faunistica dell’Orso Bruno, organizzato dal MOM – Museo Orso Marsicano di Palena in collaborazione con CuntaTerra e con il patrocinio del Parco Nazionale della Majella.

In compagnia della guida turistica Luigia di Sciullo e di Marcello Sacerdote, attore, musico e cantastorie, ci si incamminerà per le vie del borgo storico di Palena e nell’area faunistica dell’orso bruno, per vivere un’esperienza tra natura, storia e storie del territorio.

Un percorso per tutti (adulti e bambini) integrato da alcune tappe di narrazione teatrale, racconti tradizionali, canti e musica popolare.

Dopo una camminata tra le vie del paese, si proseguirà per un facile sentiero che costeggia il fiume Aventino e si raggiungerà l’area faunistica dell’orso bruno, dove sarà possibile incontrare il placido plantigrado, simbolo dell’Abruzzo montano.

Programma

9:30 Ritrovo presso il parcheggio all’ingresso del paese sulla SS84 Frentana. Presentazioni e inizio delle attività.

9:45 Camminata per il paese e visita all’Area Faunistica

Laboratorio didattico-teatrale di conoscenza dell’orso bruno e percorso di visita turistico. 13:00 Saluti e appuntamento per una prossima esperienza

Progetto a cura di Stop&Go e CuntaTerra

Biglietti

Tariffe biglietti:

Intero € 18,00

Ridotto € 6,00 da 6 a 16 anni

Gratuito fino a 5 anni

Il pagamento sarà effettuato alla guida a conclusione delle attività.

Il prezzo comprende:

Interpretazione teatrale/musicale della tematica orso, visita guidata e accompagnamento turistico per il centro storico del paese, ingresso e visita all’Area Faunistica dell’Orso bruno.

Assicurazione RCT.

Annotazioni: in caso di condizioni meteo avverse, l’organizzazione si riserva la facoltà di annullare e rinviare l’evento.

Posti limitati

Prenotazione obbligatoria con WhatsApp al 3398629165 entro le ore 18:00 del giorno precedente.