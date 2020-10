Notizie del 10 ottobre sul Covid-19 in Abruzzo, i dati: in attesa dell’aggiornamento sono 100 i ricoverati, 7 in terapia intensiva

REGIONE – Sabato 10 ottobre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 9 ottobre parlava di 103 nuovi positivi, 100 ricoverati, 7 in terapia intensiva, mentre gli altri 1.142 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. 1.249 positivi, 487 deceduti. 3150 guariti/dimessi. Il prossimo report sarà emesso lunedì 12 ottobre.

Il bollettino del 9 ottobre 2020 parlava di 5.372 nuovi casi 4.473 ricoverati, 387 quelli in terapia intensiva; 28 decessi.

Il rapporto del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità (Iss) relativo alla settimana compresa tra il 28 settembre e il 4 ottobre, rileva un progressivo peggioramento. In detto periodo in Italia si registravano 3.805 contro i 3.266 della settimana predecente: la maggior parte di questi continua a verificarsi in ambito domiciliare (77,6%). L’indice Rt ha superato il valore soglia di 1 in 13 regioni e 2 province autonome (Trento e Bolzano). La Campania ha il valore maggiore, con 1.24, seguita da Sicilia con 1.22 e da Trento a 1.18. Migliori il Molise con 0.61, Emilia Romagna a 0.84 e Marche con 0.91.

L’Istituto Superiore di Sanità e il ministero della Salute invitano a “mantenere comportamenti rigorosi” e sottolineano che “è essenziale evitare eventi ed iniziative a rischio aggregazione in luoghi pubblici e privati ed è obbligatorio adottare con consapevolezza comportamenti individuali rigorosi al fine di limitare il rischio di trasmissione per evitare un ulteriore e più rapido peggioramento dell’epidemia”.

Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, commentando il monitoraggio settimanale, ha sottolineato che i casi sono in aumento per la decima settimana, ma questa volta un po’ di più rispetto alle settimane precedenti. Si registrano focolai e casi sporadici in tutte le regioni e il numero di ricoveri tende ad aumentare, anche se non si registra un sovraccarico di terapie intensive. Ha poi rinnovato l’invito alla prudenza.

Invito alla prudenza anche dal Professor Matteo Bassetti, Pimario del Reparto Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, il quale scrive su Facebook: “Rispetto ai giorni terribili della scorsa primavera, assistiamo a ricoveri mediamente più brevi, età media (67 anni oggi) leggermente più bassa, malattia più gestibile e letalità praticamente azzerata. Abbiamo ancora qualche caso più complesso, ma questi rappresentano la minoranza. Abbiamo i farmaci, sappiamo come e quando usarli e siamo più sicuri di quello che facciamo. Occorre quindi evitare di dare messaggi di terrore. La situazione è da tenere sotto stretta osservazione, ma è molto diversa rispetto a marzo e aprile. Completamente diversa. Rassicuriamo gli italiani che il covid oggi è una malattia più gestibile e curabile nella maggior parte dei casi. Noi stiamo facendo del nostro meglio […] Ora più che mai occorre che tutti i cittadini facciano la loro parte rispettando le misure che conosciamo (D-M-L-V-E), ovvero distanziamento, mascherine, lavaggio mani, vaccinazioni e educazione e rispetto.

Il Ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia, nel corso di un’intervista radiofonica, ha dichiarato che l’obietttivo del Governo é quello di difendere il lavoro e la salute. La mobilità tra le regioni deve essere salvaguardata, ma la situazione dovrà essere monitorata giorno per giorno.