MONTESILVANO – In occasione della visita del presidente del Consiglio per la presentazione a Montesilvano del World Skate Games 2024, Giorgia Meloni sono state emanate per mercoledì 7 febbraio due ordinanze che riguardano la viabilità e il divieto di sosta nella zona del Pala Dean Martin.

La numero 43 prevede:

per il giorno di Mercoledì 7 Febbraio 2024 dalle ore 8,00 alle ore 24,00 e comunque fino ad ultimazione preventiva dell’evento:

istituzione di “Divieto di sosta” con rimozione su ambo i lati di via D’Andrea e via Rossi nei tratti perimetrali e adiacenti Pala Dea Martin;

istituzione di altra eventuale segnaletica orizzontale e verticale conseguenziale di cui ai precedenti punti.

La numero 44 prevede:

Per il giorno di Mercoledì 7 Febbraio 2024 dalle ore 8,00 alle ore 24,00 e comunque fiano ad ultimazione preventiva dell’evento:

istituzione di “Divieto di sosta” con rimozione e chiusura al traffico (escluso autorizzati) di parte di area a Parcheggio interno Pala Dean Martin (viabilità e prima fila parcheggio grande lato via Moro e viabilità e parcheggio lato via Rossi);

istituzione di altra eventuale segnaletica orizzontale e verticale conseguenziale di cui ai precedenti punti.