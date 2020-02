Diretta Virtus Entella – Pescara: dove seguire la partita in tv e streaming

Domenica 9 febbraio alle 15 si gioca Virtus Entella – Pescara, gara valida per la 23° giornata di Serie B. Informazioni dove seguire la partita in tv, streaming o webcronaca

PESCARA – Allo Stadio Comunale di Chiavari domenica 9 febbraio si gioca Virtus Entella – Pescara, gara valida perla ventitreesima giornata del campionato di Serie B 2019 -2020; calcio di inizio previsto per le ore 15. La squadra abruzzese proviene dalla vittoria casalina per 2-1 contro il Cosenza e in classifica è ottavacon 32 punti. Una lunghezze in meno per l’Entella, decima e fuori di un soffio dalla zona playoff, comlice la sconfitta di domenica scorsa a Frosinone.

La società Entella, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato che I tifosi ospiti potranno acquistare i biglietti di Settore Ospiti (€ 10,00 + € 1,50 diritti di prevendita, bambini sino a 6 anni ingresso gratuito con biglietto omaggio da richiedere alla società Virtus Entella tramite mail all’indirizzo accrediti@entella.it) da MARTEDI’ 4 ore 10 sino alle ore 19 di SABATO 8 FEBBRAIO presso:

Tabaccheria 11, viale Vespucci 81 – Pescara

entella.it e etes.it

Punti vendita Etes su territorio nazionale (elenco disponibile su etes.it)

Il giorno della partita non potranno essere acquistati biglietti di settore Ospiti; i tifosi ospiti potranno acquistare biglietti in tutti gli altri settori dello stadio, se ancora disponibili. I biglietti potranno essere acquistati senza Fidelity card.

DAZN

L’incontro verrà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 15 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 14.15 saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Probabili formazioni

Sguardo ai possibili titolari che scenderanno in campo. L’Entella potrebbe schierarsi con il modulo 4-3-1-2 per l’Entella con Contini in porta e retroguardia composta da Chiosa e Pellizier al cantro e da Sala e Coppolaro ai lati. In mezzo al campo Mazzitelli, Paolucci e Settembrini. Sulle trequarti Currarino, di supporto alla coppia d’attacco formata da Mancosu e De Luca. Probabile modulo 3-5-2 con Fiorillo tra i pali e retroguardia composta dalla coppia centrale formata da Drudi e Scognamiglio e da Bettella e Zappa ai lati. A centrocampo Memushaj, Melegoni e Busellato. Sulla trequarti Masciangelo, di supporto alla copia d’attacco formata da Galano e Maniero.

Le probabili formazioni di Pescara – Cosenza

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Contini; Sala, Chiosa, Pelizziier, Coppolaro, Mazzitelli, Paolucci, Settembrini, Currarino; Mancosu, De Luca. Allenatore: Boscaglia

PESCARA (3-5-2): Fiorillo; Bettella, Drudi, Scognamiglio, Zappa, Melegoni, Memushaj, Busellato, Del Grosso, Galano, Maniero. Allenatore: Legrottaglie