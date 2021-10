Il virologo Paolo Fazii incontra gli studenti dell’Alberghiero De Cecco

PESCARA – Si svolgerà domani, venerdì 8 ottobre, nell’Officina del Gusto dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara, in via dei Sabini, alle ore 15.30, l’incontro con il virologo Paolo Fazii, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Microbiologia e Virologia dell’Ospedale civile di Pescara, su ‘Caccia al Covid latente, Diagnostica virologica per sconfiggere la pandemia’.

L’incontro con studenti e docenti, promosso dallo Sportello Salute e Sicurezza dell’Ipsseoa ‘De Cecco’, sarà aperto dalla Dirigente scolastica Alessandra Di Pietro e vedrà la presenza, tra gli altri, di Don Antonio De Grandis, docente referente per l’emergenza Covid-19; e la professoressa Rosa De Fabritiis, referente dello Sportello C.i.c..