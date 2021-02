Vino naturale, tra vuoto normativo e concorrenza sleale: webinar online

In programma venerdì 26 Febbraio 2021, con orario 15:00 – 18:00, online sulla piattaforma Zoom e in diretta sulla pagina Facebook dell’Associazione Aiga Sezione di Chieti

CHIETI – Venerdì prossimo, 26 febbraio alle ore 15 si svolgerà il webinar dal titolo “Vino naturale, tra vuoto normativo e concorrenza sleale”. L’evento si pone l’obiettivo di costituire un occasione di studio e approfondimento in materia di legislazione vitivinicola con particolare riferimento alla regolamentazione del vino naturale e i possibili casi di concorrenza sleale tra i produttori.

Il convegno, in particolare, offrirà anche l’opportunità di conoscere le problematiche connesse all’etichettatura e le certificazioni dei vini e costituirà inoltre, un’occasione per approfondire la normativa comunitaria in materia.

Al consesso interverranno, per l’introduzione e i saluti istituzionali, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Chieti, avv. Goffredo Tatozzi, il Presidente dell’Associazione Aiga di Chieti, avv. Elio Carlino, Nicola D’Auria, Presidente del Movimento Turismo del Vino Italia, Valentino Di Campli, Presidente del Consorzio Tutela dei Vini D’Abruzzo.

il Webinar sarà moderato dall’ avv. Marta Natelli Consigliere della Sezione Aiga di Chieti e avrà il pregio di ospitare gli illustri relatori di seguito meglio elencati:

Avv. Ermenegildo Mario Appiano (Intervento sulla normativa comunitaria);

Avv. Andrea Ferrari (Intervento in materia di concorrenza sleale);

dott. Enologo Di Camillo Luigi (Le certificazioni nel settore vitivinicolo);

L’evento è patrocinato e accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Chieti con l’attribuzione di n. 2 crediti formativi per gli Avvocati.

La registrazione è libera e gratuita ma, ai fini dell’accreditamento, è necessaria la registrazione che dovrà pervenire entro il 24.02.2021 al seguente indirizzo email: segreteria.aiga.chieti@gmail.com