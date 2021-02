SNDI Abruzzo apre le attività al mondo della formazione primaria

REGIONE – La sezione Abruzzo della SNDI (Società Nazionale Debate Italia) amplia le sue proposte volte alla promozione della metodologia del debate sul territorio. In maniera capillare ed efficace, si propone di introdurre il debate nei settori della vita sociale, associativa e formativa del territorio, coinvolgendo sia il mondo della formazione universitaria e secondaria, sia la formazione aziendale di alto livello. Si legge di seguito nella nota:

“La SNDI Abruzzo apre ora le sue attività al mondo della formazione primaria. Il debate è una pratica didattica, ma soprattutto un gioco di squadra e di abilità, che incentiva alla costruzione di argomentazioni solide per sostenere le proprie tesi, alla ricerca di evidenze e all’esposizione chiara, in pubblico, delle strategie argomentative della squadra.

E’ una attività competitiva ma, soprattutto, ricreativa e stimolante ed è per questo che, con la convinzione che “non è mai troppo presto” per giocare al Debate, è in procinto di partire il corso di formazione sul debate nel I ciclo d’istruzione (It’s never too soon) condotto dalla Prof.ssa Angela Di Bono, che ha suscitato l’interesse dei numerosi docenti iscritti, provenienti da diverse regioni, a riprova del bisogno formativo di strategie innovative e partecipative.

In un periodo in cui alcuni esprimono perplessità sul valore della DaD, riteniamo che sia davvero utile promuovere una metodologia come il debate, che riesce a mantenere la sua efficacia anche a distanza: non a caso esso è considerato dal MIUR come una strategia prioritaria anche nella Didattica Digitale Integrata e come un modello di esperienza concreta all’interno del curriculo di Educazione civica, in quanto costituisce un esercizio di partecipazione democratica e di cittadinanza digitale”.

Informazioni sulla SNDI Abruzzo e sulle sue attività sul sito: https://sites.google.com/sn-di.it/abruzzo/home