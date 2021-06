Vini e Cammini, Contesa – Cammino d’Abruzzo: ecco quando

COLLECORVINO – Sabato 19 giugno 2021 con partenza alle ore 16 è in programma una passeggiata pomeridiana e aperitivo sui vigneti vista Majella e Gran Sasso. Si tratta del secondo appuntamento del progetto “Cammino d’Abruzzo” e dei vini della cantina Contesa.

Tutti gli eventi prevedono una passeggiata di circa 10 km (2h 30m) lungo uno degli itinerari proposti con la presenza degli ideatori, referenti, responsabili dei Cammini stessi pronti a raccontare e spiegare la nascita e lo sviluppo dei rispettivi progetti.

Completata la passeggiata si raggiunge la cantina dove è prevista la presentazione e il tour aziendale a cura dei titolari con a seguire il momento conviviale, sia esso aperitivo che pranzo, con la degustazione dei vini (sempre almeno 3 ma con tante sorprese).

Per gli eventi pomeridiani l’orario di incontro è previsto sempre per le ore 16 mentre per quelli della mattina alle 10 in punti preventivamente indicati dall’organizzazione e con la possibilità di variazione di 30 m o 1 h prima o dopo in base a condizioni meteo o altre necessità logistiche che potrebbero manifestarsi a ridosso della manifestazione.

I percorsi a piedi sono adatti a tutti quelli che nella vita amano fare passeggiate, trekking, camminate… chi è sedentario faticherà di più naturalmente.

“I menù dei pranzi e degli aperitivi saranno comunicati una settimana prima dell’evento, quindi non al momento della prenotazione durante la quale però potrete indicare eventuali allergie e intolleranze di cui terremo senza dubbio conto con le cantine. Fondamentalmente i menù saranno sempre comprensivi di prodotti tipici (sia a base di carne che vegetariani)” riferiscono gli organizzatori tra le pagine dell’evento www.viniecammini.it.

IMPORTANTE: gli orari e la durata delle escursioni potrebbero subire variazioni in base a condizioni metereologiche avverse o necessità logistiche, sarete in ogni modo tempestivamente informati tramite i contatti lasciati in fase di prenotazione.