Inizio settimana con tempo prevalentemente instabile. Minime e massime nelle quattro province dal 7 al 9 giugno 2021

REGIONE – Cede l’alta pressione per l’incursione di correnti fresche e più instabili in alta quota, con frequente sviluppo di acquazzoni e temporali nei giorni a seguire, in particolare nelle ore centrali. Le temperature caleranno rispetto ai valori estivi raggiunti nei giorni scorsi, con clima a tratti fresco. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 7, 8 e 9 giugno 2021. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 7 giugno

La circolazione in quota si mantiene depressionaria, determinando piovaschi, acquazzoni e temporali nel corso della notte, con nuova accentuazione dell’instabilità nel corso del pomeriggio soprattutto sui settori interni appenninici. Temperature in ulteriore calo nei valori massimi. Venti deboli settentrionali. Mare poco mosso.

Martedì 8 giugno



Correnti in quota sempre piuttosto instabili determinano una certa dinamicità atmosferica sul medio versante adriatico, con lo sviluppo entro il pomeriggio di acquazzoni e temporali anche piuttosto diffusi sui settori interni e appenninici. Più asciutto lungo le coste. Temperature massime stazionarie.

Mercoledì 9 giugno

L’alta pressione resta sempre un po’ ai margini dell’Italia. Condizioni un po’ più soleggiate. Temperature in rialzo, clima un po’ più caldo.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (7, 8 e 9 giugno)

PESCARA

LUN – min 19° max 21°

MAR – min 19° max 22°

MER – min 13° max 21°

CHIETI

LUN – min 17° max 21°

MAR – min 16° max 20°

MER – min 17° max 74°

TERAMO

LUN – min 16° max 21°

MAR – min 15° max 21°

MER – min 15° max 27°

L’AQUILA

LUN – min 15° max 19°

MAR – min 13° max 22°

MER – min 8° max 23°

