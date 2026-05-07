Montesilvano, Michele Lombardo rieletto segretario generale Uil Abruzzo

MONTESILVANO – Michele Lombardo è stato rieletto all’unanimità segretario generale della Uil Abruzzo al termine del XII Congresso regionale, ospitato al Grand Hotel Adriatico di Montesilvano. Confermati anche Fabrizio Truono e Massimo Longaretti nella segreteria, mentre Monica Gammaraccio prosegue nel ruolo di tesoriere. Entrano nella nuova squadra Valeria Nicolai e Valerio Camplone.

Grande attenzione per l’intervento del segretario generale Uil Pierpaolo Bombardieri, che ha richiamato l’urgenza di rafforzare la prevenzione dopo i recenti incidenti sul lavoro in Abruzzo. Bombardieri ha ribadito la necessità di introdurre il reato di omicidio sul lavoro, aumentare ispezioni e ispettori e contrastare le gare al massimo ribasso. Ha inoltre sottolineato il contributo che l’intelligenza artificiale può offrire alla sicurezza sul lavoro, citando sperimentazioni su badge elettronici e sistemi di vigilanza integrata.

Il Congresso ha affrontato temi centrali per la regione: sanità, aree interne, occupazione, infrastrutture, trasporti e nuove competenze richieste dal mercato del lavoro. Nella tavola rotonda “AI diritti lavoro e legalità”, organizzata con il Premio Paolo Borsellino, si sono confrontati esperti e rappresentanti del mondo dell’informazione.

Numerosa la partecipazione istituzionale: l’assessore regionale Tiziana Magnacca, il sindaco Ottavio De Martinis, rappresentanti di Confindustria, Confcommercio e delle Camere di Commercio. Presenti anche membri della segreteria nazionale Uil e dei principali organismi collegati.

Al termine della sua rielezione, Lombardo ha ringraziato la struttura nazionale, i delegati e la sua squadra, sottolineando l’impegno a proseguire un lavoro “a tutela dei lavoratori e di tutte le persone che la Uil rappresenta”.

Servizio e foto a cura di Roberto di Blasio