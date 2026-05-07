Home » Pescara » Montesilvano, Michele Lombardo rieletto segretario generale Uil Abruzzo
ConferenzeEventi AbruzzoPescaraProvince Abruzzo

Montesilvano, Michele Lombardo rieletto segretario generale Uil Abruzzo

Michele Lombardo confermato segretario generale Uil Abruzzo. Al Congresso regionale focus su sicurezza sul lavoro, diritti, salari e ruolo dell’intelligenza artificiale

da Redazione Abruzzonews
scritto da Redazione Abruzzonews

congresso uil 2026

MONTESILVANO – Michele Lombardo è stato rieletto all’unanimità segretario generale della Uil Abruzzo al termine del XII Congresso regionale, ospitato al Grand Hotel Adriatico di Montesilvano. Confermati anche Fabrizio Truono e Massimo Longaretti nella segreteria, mentre Monica Gammaraccio prosegue nel ruolo di tesoriere. Entrano nella nuova squadra Valeria Nicolai e Valerio Camplone.

Grande attenzione per l’intervento del segretario generale Uil Pierpaolo Bombardieri, che ha richiamato l’urgenza di rafforzare la prevenzione dopo i recenti incidenti sul lavoro in Abruzzo. Bombardieri ha ribadito la necessità di introdurre il reato di omicidio sul lavoro, aumentare ispezioni e ispettori e contrastare le gare al massimo ribasso. Ha inoltre sottolineato il contributo che l’intelligenza artificiale può offrire alla sicurezza sul lavoro, citando sperimentazioni su badge elettronici e sistemi di vigilanza integrata.

Il Congresso ha affrontato temi centrali per la regione: sanità, aree interne, occupazione, infrastrutture, trasporti e nuove competenze richieste dal mercato del lavoro. Nella tavola rotonda “AI diritti lavoro e legalità”, organizzata con il Premio Paolo Borsellino, si sono confrontati esperti e rappresentanti del mondo dell’informazione.

Numerosa la partecipazione istituzionale: l’assessore regionale Tiziana Magnacca, il sindaco Ottavio De Martinis, rappresentanti di Confindustria, Confcommercio e delle Camere di Commercio. Presenti anche membri della segreteria nazionale Uil e dei principali organismi collegati.

Al termine della sua rielezione, Lombardo ha ringraziato la struttura nazionale, i delegati e la sua squadra, sottolineando l’impegno a proseguire un lavoro “a tutela dei lavoratori e di tutte le persone che la Uil rappresenta”.

Servizio e foto a cura di Roberto di Blasio