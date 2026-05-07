Pescara, torna il Festival “Dell’Abruzzo e d’altre regioni”

PESCARA – Il Florian Metateatro riporta in scena il Festival “Dell’Abruzzo e d’altre regioni”, un appuntamento che celebra il patrimonio culturale dell’Abruzzo mettendolo in dialogo con altre realtà italiane. La seconda edizione, diretta da Giulia Basel, propone cinque serate di spettacolo tra musica, teatro e poesia, oltre a un laboratorio dedicato all’ottava rima. Un percorso che intreccia tradizione e contemporaneità, sostenuto dal Comune di Pescara, dalla Regione Abruzzo e dal Ministero della Cultura.

Si parte venerdì 8 maggio alle 20.45 al Florian Espace con Via del Popolo di Saverio La Ruina, produzione Scena Verticale e vincitore del Premio Ubu 2023. Un racconto di appartenenza, memoria e trasformazione urbana, ambientato in una strada del Sud che cambia volto nel tempo.

Sabato 9 maggio arriva per la prima volta a Pescara Lustrascarpe, omaggio alla Roma popolare del Novecento con Valentina De Giovanni e Gabriele Elliott Parrini. Un concerto‑spettacolo che rievoca atmosfere, canzoni e gesti di un mondo scomparso.

La prima settimana si chiude domenica 10 maggio con Pe’ ’n ora sole, viaggio nella musica e nella poesia d’Abruzzo firmato dal duo Albamo’ con la partecipazione dell’attore Sebastiano Nardone. Un intreccio di canti, testi e dialetto che restituisce un Abruzzo intimo e vibrante.

Il Festival riprende giovedì 14 maggio con il trio SanSisto e lo spettacolo Migrano tra i sogni le parole, omaggio al poeta Benito Sablone. Musica popolare “rivista e scorretta”, come la definisce Tino Santoro, accompagnata dalle voci recitanti di Giulia Basel e Umberto Marchesani.

Ultimo appuntamento venerdì 15 maggio con Io, Ettore Petrolini, interpretato da Antonello Avallone. Un ritratto teatrale e umano del grande autore romano, tra ironia, malinconia e memoria.

Completa il programma il Laboratorio di Ottava Rima, dal 10 al 30 maggio, tra Museo delle Genti d’Abruzzo e Florian Espace: un percorso che unisce improvvisazione poetica e tradizione orale.

Tutte le serate si concluderanno con postPlay, l’incontro tra artisti e pubblico, cifra distintiva del festival. Biglietti: 12 euro intero, 10 euro ridotto under 30 e convenzioni. Info e prenotazioni: 085 4224087 – 392 0496655.

Un festival che conferma il ruolo del Florian come presidio di teatro contemporaneo e laboratorio culturale del territorio.