Villa Santa Maria, presentazione della borsa di studio “Peppino Falconio”

Il 29 aprile all’Istituto Alberghiero presentazione alla stampa della borsa di studio Peppino Falconio per aspiranti chef, edizione 2022

VILLA SANTA MARIA – Venerdì 29 aprile alle ore 11:00 presso l’Istituto alberghiero di Villa Santa Maria (via Roma, 22 bis) si terrà la presentazione alla stampa della borsa di studio Peppino Falconio per aspiranti chef, edizione 2022. L’edizione di quest’anno valicherà i confini dell’Abruzzo per approdare in Sicilia dove le due regioni si incontreranno in una commistione a più temi tra sapori, tradizioni, scuola e legalità.

Interverranno: Francescopaolo Falconio, presidente della Onlus Peppino Falconio; il sindaco di Villa Santa Maria, Giuseppe Finamore; il dirigente scolastico dell’Istituto alberghiero “Giovanni Marchitelli” di Villa Santa Maria, Nicandro Rago; il dirigente dell’Istituto alberghiero “Paolo Borsellino” di Palermo, Domenico Di Rosa e il vicepresidente della commissione di valutazione della Onlus Peppino Falconio, Claudio Pellegrini.

Durante la conferenza stampa saranno annunciate modalità, regole e tema del contest 2022 che quest’anno declinerà il binomio Abruzzo-Sicilia. Saranno inoltre comunicati i riconoscimenti per gli allievi selezionati e anticipati gli spunti su scuola e legalità che si affronteranno durante il contest, a trent’anni dalle stragi di mafia di Capaci e Via D’Amelio.

Al termine della conferenza stampa la Onlus Peppino Falconio sarà lieta di offrire a giornalisti e personalità accreditate un rinfresco curato da docenti e allievi dell’istituto alberghiero di Villa Santa Maria.